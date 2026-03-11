Sagunt clama por la ampliación de su hospital y más inversión sanitaria

Sagunt clama por la ampliación de su Hospital y la construcción de un nuevo centro de salud. Estas han sido las principales reivindicaciones que se han llevado al último pleno ordinario en materia de infraestructuras sanitarias.

En la sesión, la corporación municipal aprobó instar a la Conselleria de Sanidad a impulsar con urgencia la creación de un centro de salud pública para el Departamento de Salud y a que se agilizaran al máximo las obras de ampliación del hospital. Respecto a este segundo punto, el ayuntamiento se comprometió a realizar los trámites necesarios para disponer del suelo dotacional destinado a la ampliación del centro, situado al este del edificio actual, en el ámbito del sector conocido como SUPN 6.

Sagunt también solicitó a la administración autonómica a que trabaje juntamente con el consistorio para la habilitación urgente de un nuevo consultorio auxiliar para el barrio del Raval, que lleva años reclamándose y que impulse la creación y dotación de infraestructuras adecuadas para las unidades de salud mental del departamento de salud, tanto para la atención a personas adultas como para la población infantojuvenil, con el objetivo de reforzar la respuesta ante el aumento de los problemas de salud mental y adicciones.

Hospital de Sagunt. / Daniel Tortajada

Moción Compromís

Esta reclamación parte de la proposición presentada por el grupo municipal Compromís per Sagunt que fue defendida por su concejala portavoz, Maria Josep Picó, y aprobada por unanimidad tras incluir varias enmiendas de Esquerra Unida-Unides Podem, PSPV-PSOE e Iniciativa Porteña.

Por parte del PSPV-PSOE se sustituyó la solicitud de promover un nuevo hospital público por la de agilizar la ampliación del ya existente mediante la construcción de un edificio de consultas externas y la ampliación del ala oeste para la unidad de cirugía mayor ambulatoria y también haciendo una planificación estratégica a largo plazo de infraestructuras públicas de sanidad en el departamento de salud. De igual modo, se cambió la petición de la habilitación urgente de un nuevo consultorio auxiliar para el Raval por la petición de que la Conselleria trabaje en ello juntamente con el consistorio; dos sugerencias aceptadas por la ponente.

A propuesta de Esquerra Unida-Unides Podem se agregó el cuarto punto, referente a las unidades de salud mental, pero se descartó la idea de promover la dotación de un hospital con servicios sanitarios completos en Segorbe para reducir los desplazamientos de larga distancia y reducir la presión asistencial del de Sagunt.

Suelo

En lo que respecta al papel del ayuntamiento en cuanto a la dotación de suelo para la ampliación del hospital actual, la enmienda de adición de IP también fue aceptada.

La exposición de motivos del acuerdo plenario alerta del “deterioro de la asistencia” en el área de salud, así como en el conjunto del territorio valenciano, que “es un hecho innegable y se plasma claramente en el aumento de las listas de espera por especialidades especialmente o en pruebas diagnósticas”, o en “la demora creciente en atención primaria”. Según se apunta en este sentido, la comarca constituye “uno de los puntos negros de la sanidad valenciana, con retrasos en pediatría de más de 9 días o en atención primaria hasta los 16”.

Consultorio del Raval. / Daniel Tortajada

Hospital saturado

“Estos retrasos provocan que muchas personas vayan directamente a las urgencias de los hospitales, saturando unos servicios que están dimensionados para otra función. Esto pasa especialmente en zonas turísticas -como la nuestra- durante los meses de verano, cuando la presión asistencial crece desmesuradamente al mismo tiempo que la cobertura de las bajas del personal y sus vacaciones es cada vez menor”, se agrega en el argumentario.

Asimismo, se advierte de que en la última década la población asignada al Departamento de Salud de Sagunt, que atiende a poblaciones de varias comarcas además del Camp de Morvedre, ha crecido desde los cerca de 150.000 habitantes a los más de 167.500, es decir, un aumento de más de un 11 %, y también se hace eco del desarrollo de Parc Sagunt II y de la llegada de la gigafactoría de PowerCo, que aumentan el ritmo de crecimiento poblacional.