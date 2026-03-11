Sagunt demanda más seguridad en la línea férrea entre discrepancias

El Ayuntamiento de Sagunt instará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que ponga en marcha una serie de medidas para el refuerzo de la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en el municipio ante el incremento de modalidades y de la exigencia operativa.

La petición se produce tras el grave accidente de Adamuz que dejó 46 fallecidos y parte de la base de que Sagunt ocupa una posición estratégica en el sistema ferroviario español al confluir en su término municipal la línea Valencia–Tarragona, integrada en el Corredor Mediterráneo; el eje Sagunto–Teruel–Zaragoza (Corredor Cantábrico-Mediterráneo); las infraestructuras ferroviarias vinculadas al puerto marítimo; la estación ferroviaria, con previsión oficial de parada de alta velocidad; y actuaciones de implantación de ancho mixto en el ámbito de la estación. Por ello, se considera que “la coexistencia de estas modalidades, junto con la modernización de infraestructuras y la previsión de incremento de utilización derivada del desarrollo logístico e industrial del municipio, implica una mayor exigencia operativa sobre la red ferroviaria que discurre por Sagunto” y, en este sentido, también que “toda intensificación del uso de la infraestructura comporta, desde el punto de vista técnico, un mayor nivel de solicitaciones estructurales, desgaste de vía y superestructura, exigencia de señalización, electrificación y sistemas de control, así como una mayor necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo”.

El argumentario recuerda que “el reciente descarrilamiento ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), con graves consecuencias personales y materiales, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar de manera constante las políticas públicas de prevención, mantenimiento y seguridad en relación con las infraestructuras ferroviarias” y que “la seguridad ferroviaria no puede darse por supuesta, sino que exige supervisión constante, coordinación interadministrativa y transparencia en la información técnica”.

La proposición, compuesta en su mayoría por peticiones de informes técnicos, fue llevada al pleno por Vox y salió adelante tras una enmienda con el apoyo del PSOE, PP, Iniciativa Porteña y con las abstenciones de Compromís per Sagunt y Esquerra Unida-Unides Podem. Pero aún así, esto no ha evitado críticas de los de Abascal.

Discrepancias

Precisamente, el edil de EU-UP, Roberto Rovira, negó que un mayor número de modalidades ferroviarias implique un mayor riesgo. "Técnicamente no es correcto", "es bastante simple, pero no es así", aseguró detallando cómo "hay otras cuestiones como la carga por eje y la frecuencia de paso que sí influyen en el desgaste de la infraestructura". También remarcó los controles existentes ahora mismo. "Lo que se pide forma parte del sistema de seguridad ferroviaria, que es uno de los más regulados y supervisados. No es algo sin control", dijo considerando que se estaba demandando "información extremadamente detallada" que manejan internamente otros organismos y que el consistorio "no tiene competencias para fiscalizar". A ello añadió que se corre el riesgo de duplicar otros organismos existentes y de aumentar el riesgo de politización, dijo además de lamentar el accidente de Adamuz, instar a actuar con responsabilidad con las víctimas y lamentar que lo ocurrido "haya sido aprovechado por algunos interesados para cuestionar toda la seguridad ferroviaria".

El edil de Vox José Tomás Serrano le contestó que la moción también se justifica por el mayor tráfico previsto por la localidad y que pedir todos esos informes permitirá hacer un seguimiento de que los distintos organismos cumplen sus previsiones en materia de seguridad. La idea es intentar evitar que el municipio pueda registrar un siniestro como el cordobés, vino a decir.

Propuesta eliminada

La moción incluía un punto más, referente a la creación de una comisión municipal de seguimiento ferroviario, que fue eliminado por una enmienda presentada por los socialistas, que son el grupo mayoritario en el hemiciclo. Su portavoz, Javier Raro, lo justificó aludiendo a "una clara separación de competencias" y a que el ayuntamiento carece de cualquier experto en seguridad ferroviaria; un último aspecto donde incidió después el alcalde, Darío Moreno.

Desde Vox han censurado posteriormente la retirada de este punto al considerar que se había eliminado "el mecanismo de control, seguimiento y vigilancia política que daba sentido práctico y continuidad a esta moción”, ha denunciado su edil José Tomás Serrano, considerando que "lo que ha hecho el PSOE es intentar dejar la moción coja, mutilada y sin capacidad real de vigilancia”, ha añadido.

También cargaron contra la abstención de EU-UP, pero no contra la de Compromís.