Rescatado de una terraza en Sagunt al arder su vivienda desde el garaje

Un incendio desatado esta madrugada en una vivienda de una zona de playa de Sagunt ha causado una considerable alarma y ha dejado el inmueble totalmente inhabitable, como han confirmado a Levante-EMV fuentes de la Policía Local.

El fuego se ha iniciado en el garaje de un adosado de la playa de Almardà y desde allí se ha propagado a los pisos superiores, por lo que se han vivido momentos de tensión.

El suceso se produjo poco después de las seis de la mañana y fue una llamada vecinal la que dio aviso de lo ocurrido. Cuando llegó una patrulla de la Policía Local detectaron que un vecino del inmueble afectado estaba dentro de la casa donde ya había mucho humo. Por ello, le dieron instrucciones para que se refugiara en una terraza desde donde los agentes lograron bajarle con una escalera y confirmar que no había sufrido ningún daño ni requería asistencia sanitaria.

Los bomberos, en plena actuación. / Levante-EMV

El hombre, de avanzada edad, explicó que estaba solo en la vivienda cuando ocurrió todo y que la noche anterior había dejado cargando su bicicleta eléctrica.

Posible fallo en la carga de una bici

De hecho, las primeras informaciones atribuyen el origen de las llamas a un fallo en la carga de la bici.

Por suerte, no ha habido daños personales, pero los bomberos se han tenido que emplear a fondo para sofocar las llamas.

El suceso también ha movilizado a agentes de la Policía Local que actuaron junto a los bomberos para ventilar el inmueble y desalojar.