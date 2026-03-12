Descubre la oferta de ocio nocturno en las fallas de Morvedre

La agenda fallera oficial en El Camp de Morvedre se completa con una amplia oferta de ocio y actuaciones musicales que las comisiones falleras que forman parte de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) ponen a disposición, no solo para sus falleros y falleras, sino también para vecinos y visitantes. Así pues, serán un total de seis noches en las que se podrán disfrutar de actuaciones musicales para todos los gustos.

En Sagunt se han vuelto a reunir varias comisiones falleras del casco histórico para ofrecer, en la plaza Cronista Chabret, una amplia programación musical para amenizar las noches de fallas, bajo el paraguas de "Viu les Falles, Queda’t a Sagunt". La programación arrancará este viernes 13 con la celebración de un "Pre fallas" que tuvo que aplazarse a causa de la lluvia y que se recupera con una tardeo, Dj, Noche de olla y más música en la Glorieta. La siguiente cita será con la Orquesta "Scream", prevista para el 15 de marzo; "The 8 y medio Band" para el 16, mientras que el 17 de marzo se contará con la música del Dj Jairo Ginestar y, el 18 de marzo, se cerrará la programación musical con la orquesta "Voltaje Nova Show".

El Port de Sagunt

Una de las demarcaciones que, año tras año, suele ser de las más concurridas es la de la falla Plaça Rodrigo que, para esta semana fallera, contará con las actuaciones de la orquesta "Wanda", el 15 de marzo; "Invictus", al día siguiente; mientras que el 17 será el turno de la orquesta "Montesol" y finalizarán el 18 de marzo con "The Luxe". Por su parte, Eduardo Merello contará con la actuación de la orquesta "Mónaco Party" el 15 de marzo para continuar los días siguientes con la orquesta "Montesol", la macrodiscomóvil S.O.S y las actuaciones del grupo "The Lorian" y Dj Remember Roberto Martínez, respectivamente.

Ocio nocturno en Sagunt. / Roberto Martínez

En cuanto a la falla La Victòria, ellos adelantan las actuaciones musicales al mismo día de la planta con la orquesta "Diamante", mientras que el domingo por la noche actuará "Royale Show" y, al día siguiente, "Monkey Band" para culminar el 17 de marzo con "Vulkano Show" y, el día 18 con "Atlántida Show". Del mismo modo, en la demarcación de Plaça Mare Nostrum, el 14 de marzo habrá una actuación especial, la que ofrecerá su charanga Sucre Alt, a partir de las 23 horas, una actuación solidaria a beneficio del Centro Ocupacional San Cristóbal de Sagunt.

Asimismo, la falla El Palleter también ha organizado una serie de actuaciones musicales para amenizar la semana fallera con la orquesta "Evasión" el día 15, "Gamma Live" para el 16, y dos discomóviles para las siguientes dos noches, la primera de ellas con Dj Xisco y la del 18 de marzo con Dj Flow. En la falla La Palmereta actuará "Monkey Band" el 15 de marzo, la orquesta "Shakara" al día siguiente, "Gamma Live" el 17 de marzo y el tardeo a cargo del "Grupo Helios" será el encargado de cerrar las actuaciones musicales en esta comisión el día 18.

Más actividades

Otras comisiones del Port de Sagunt también han organizado algunas actividades nocturnas como es el caso de la falla La Marina donde el 15 de marzo actuará "Luchana Rock Band" para dar paso, al día siguiente, a la orquesta "Magia Negra", mientras que el 17 de marzo será el turno de "La Fiesta Orquesta", y durante la última noche habrá un festival de música pop 2000. Por su parte, Luis Cendoya contará para la primera noche de fallas con la actuación de la orquesta "Shakara", mientras que el 16 de marzo actuará "Zunder Orquesta", al día siguiente tendrá lugar una discomóvil a cargo de Dj Franmar mientras que el 18 de marzo pondrá la ambientación musical el Dj S.Ronda.

La orquesta Fiesta tras su aplazamiento en la Crida. / LEVANTE-EMV

Asimismo en la falla Els Vents actuará el 15 de marzo el grupo "Magia Negra" para continuar, al día siguiente, con la orquesta "Venus", mientras que el día 17 será el turno del grupo "Silver" para culminar la semana fallera con la discomóvil Sonora el 18 de marzo. Por su parte en la comisión Churruca-Hispanitat, el día de la plantà estará amenizado por la música del grupo Krater.

A esto hay que sumar la programación que oferta la falla de Gilet con espectáculos todas las noches, con Dj y dos orquestas para el 14 y el 16 de marzo.

Horario

Las comisiones falleras deberán adaptarse a un horario concreto para la celebración de espectáculos y actividades festivas. Del 15 al 19 de marzo, por las tardes, el horario permitido será de 17 a 24 horas. Por otro lado, por las noches, los días 13 y 14 – solo para las comisiones que no realicen actividades de pre-Fallas – se podrán alargar hasta las 2 de la madrugada del día siguiente al autorizado. Los días 15, 16 y 17 de marzo, el horario permitido será de 23 horas a 4 de la madrugada del día siguiente. Y, por último, el 18 de marzo el horario se amplía de las 23 horas a 5 de la madrugada del día 19.