Diputació recibe a las fallas de Morvedre

Las Fallas del Camp de Morvedre arrancaban este jueves el calendario fallero oficial con la tradicional visita a la Diputació de València que marca el inicio de la fiesta.

Cerca de un centenar de falleros y falleras, en concreto los representantes de las 30 comisiones que componen la Federació Junta Fallera de Sagunt, visitaban esta mañana el Palacio de Manises para asistir a la recepción del President de la Diputació, Vicent Mompó, que ha estado acompañado en todo momento por la Fallera Mayor de València, Carmen Prades y su Corte de Honor y la vicepresidenta segunda de la institución, Reme Mazzolari.

La Federación Junta Fallera de Sagunt en su visita oficial ha estado encabezada por las Falleras Mayores, Ana Martínez y Noa Barea, junto al presidente ejecutivo, Hugo Morte; la secretaria general, Mar Bruno y el responsable del área jurídica, Patrick Salvador, además del alcalde de Sagunt, Darío Moreno y la concejala de Fiestas Patricia Sánchez. En el momento de la recepción de las máximas exponentes de la fiesta fallera en Sagunt, también ha estado presente el diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Sagunt, Jorge Vidal.

Disfrute

La comitiva de FJFS, acompañada por el presidente de la corporación y la concejala, ha aprovechado la recepción para realizar un tour por algunas de las zonas más emblemáticas cercanas a la sede de Diputació como ha sido la basílica de la Virgen en la Catedral de València, el Tribunal de las Aguas o la plaza del ayuntamiento, donde han disfrutado del inicio de la plantà de la falla del Ayuntamiento, además de la mascletà, a la que se han quedado las fallas de Morvedre.

Aunque el acto se producía dentro del Palacio, la fiesta ha estado durante toda la mañana a las puertas del mismo, donde la música de las charangas y el buen ambiente, ha amenizado la recepción. De la visita, los representantes se han llevado varios recuerdos de la institución provincial como una bolsa de merchandising en la que se puede encontrar un pañuelo, un cierre para estos y una insignia, enter otros artículos, que también se ha hecho extensiva a los representantes infantiles que no han asistido.