Más de 200 jóvenes diseccionan toda la costa de Sagunt

Más de 200 jóvenes han diseccionado los catorce kilómetros de costa de Sagunt gracias a una nueva edición del proyecto ‘Aliats’ puesto en marcha por Acció Ecologista Agró, en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente del ayuntamiento, el profesorado local y el apoyo de ArcelorMittal.

"El mar y su importancia para la vida" ha centrado esta vez todo este trabajo que se ha expuesto este martes en la «IV Mostra de Biodiversitat Urbana a Sagunt» celebrada en el Casal Jove del Port de Sagunt.

Una de las salidas realizadas a la playa para reconocer la zona. / Daniel Tortajada

Investigación

Culminaba así una labor realizada por alumnos de los cinco institutos de la localidad (IES María Moliner, Nº 5, Camp de Morvedre, Jaume l y Clot del Moro) bajo el lema «Nuestro mar, …nuestra costa». Para ello, se han dividido los 14 kilómetros de costa del municipio en cinco zonas de estudio, una por centro: Grau Vell. Playa del Puerto, desembocadura del Palancia, Almardà y Corinto.

Con la orientación de 12 profesoras, el educador ambiental municipal y cinco voluntarios de AE Agró, los estudiantes han combinado la formación teórica en el aula con la investigación práctica sobre el terreno. Esto les ha permitido realizar trabajos de campo para observar de primera mano la flora, la fauna, la orografía costera y los impactos ambientales en cada área.

Algunos de los restos de animales encontrados. / Agró

Exposición

Fruto de esta observación han identificado un total de 149 especies: 85 de animales y 64 entre plantas y algas. Pero, además, han podido recoger todo tipo de elementos, parte de los cuales se han expuesto en una muestra: Una costilla de rorcual encontrada en la playa Malvarrosa de Corinto, una vértebra de atún, que tiene forma de copa y apareció en el delta del Palància tras el temporal Harry, así como numerosas caracolas, conchas, piedras curiosas e incluso residuos de todo tipo recogidos en diversas salidas, incluida una específica donde también participó alumnado de sexto del CEIP Vilamar del Port de Sagunt.

Alumnado e integranes de Agró, en una salida a la playa. / Daniel Tortajada

Concienciación

Esta actividad forma parte del proyecto «Aliats», una iniciativa que AE Agró puso en marcha en Sagunt en 2022 para fomentar el conocimiento y los beneficios de la biodiversidad en el entorno urbano, generando una conciencia medioambiental entre la juventud. Con “La Mostra” se pretende, además, que sea un ejercicio práctico para el alumnado sobre sacar sus propias conclusiones, resumirlas, compartirlas, preparar sus presentaciones en equipo y exponerlas en público.

La jornada ha tenido como conductor al educador ambiental municipal, Angel Bereje, y ha contado con la intervención de Raquel Núñez, la bióloga y educadora ambiental del Oceanogràfic que se implicó en el innovador proyecto educativo de aprendizaje-servicio que permitió a los estudiantes estar a cargo de varios huevos de tiburón pintarroja (Scyliorhinus canicula) en su propia aula hasta que eclosionasen.

Para reforzar su carácter lúdico y cultural, el evento ha contado también con la actuación del grupo Red Skull, formación integrada por alumnos del IES Camp de Morvedre y, también, con el cantautor Alex Gasch del IES Clot del Moro.