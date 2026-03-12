Nueva etapa para Benifairó de les Valls

Benifairó de les Valls está a punto de iniciar una nueva etapa después de que su alcalde, Antoni Sanfrancisco anunciara que deja la vara de mando, tal y como publicó Levante-EMV hace unos días. Su marcha tiene fecha, el próximo 16 de marzo, momento en el que pondrá fin a casi 15 años al frente de la corporación municipal, responsabilidad que asumirá el actual concejal de Hacienda, Sanidad, Educación, Formación y Ciudadanía, José Álvarez.

Un cambio que los socialistas de Benifairó inician desde el respeto y la coherencia y que supondrá "la continuidad de un proyecto que lleva años dando frutos". Para el partido y sus militantes, el relevo en la alcaldía "abrirá una nueva etapa de impulso y renovación, como evolución natural de un proyecto que está en marcha, que crece y que se adapta a los nuevos tiempos", explicaban.

Sin embargo, no escatiman en elogios hacia la persona que ha pilotado el ayuntamiento durante casi 15 años, "nuestro compañero Toni Sanfrancisco", quien ha ocupado la alcaldía con "dedicación, responsabilidad y un profundo aprecio por el pueblo. Es justo y necesario reconocer el gran trabajo hecho: años de trabajo constante, de decisiones valientes y de apuesta firme por el bienestar de los vecinos y vecinas. Toni ha sido alcalde 24 horas en el día y 365 días en el año", declaraban en un comunicado. "El progreso de nuestro pueblo no se entendería sin esta etapa, que ha dejado una base sólida sobre la cual continuar construyendo".

Toni Sanfrancisco tras ganar las elecciones / LEVANTE-EMV

Aires nuevos

Para los socialistas, la nueva etapa supone "aires nuevos y fuerzas renovadas", pero siempre entendiendo la política municipal con "proximidad, escucha activa, trabajo en equipo y vocación de servicio público". El proyecto es el mismo, pero "con nuevas energías que aportan ideas, empujón e ilusión para continuar avanzando". Una filosofía que se personifica en José Álvarez, desde su experiencia como concejal y con "su innegable espíritu de servicio público", definían. Sin duda, el nuevo alcalde, "continuará con el sensacional trabajo que Toni Sanfrancisco ha desarrollado durante estos años, y lo hará con la ayuda y todo el apoyo de los Socialistas de Benifairó", dicen.

Este paso adelante lo darán desde "la unidad, la confianza y el consenso con los miembros de la agrupación local socialista y los componentes de la candidatura al completo, sumando experiencia y renovación, y con un objetivo claro: continuar trabajando por el bienestar de todas y todos los vecinos, mejorando la calidad de vida, cuidando el que es de todas y todos y pensando siempre en el futuro de Benifairó de les Valls", afirma.

Desde la agrupación local y el grupo municipal socialista aseguran afrontar esta nueva etapa "con responsabilidad y entusiasmo, que ahora se reforzará con nuevas miradas y ganas de seguir haciendo pueblo, como siempre: trabajando con y para Benifairó", terminaban.