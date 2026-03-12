Una plataforma digital centralizará las emergencias en Sagunt

Sagunt creará una plataforma digital para centralizar y estandarizar la información relativa a la prevención y atención de emergencias en materia laboral. Esta ha sido una de las medidas que se ha anunciado en la sesión de trabajo del Órgano de Coordinación de Emergencias entre la administración y las empresas de Sagunt (OCEAES) que se ha celebrado en el ayuntamiento. Un espacio de colaboración creado el pasado verano con el objetivo de reforzar la coordinación en materia de seguridad y prevención entre el tejido empresarial del municipio y la administración local, que reúne a representantes del Ayuntamiento, servicios de emergencias, empresas, sindicatos e instituciones vinculadas a la seguridad laboral con el propósito de establecer una estrategia común que permita mejorar la respuesta ante posibles incidentes industriales. La finalidad es alinear los planes de emergencia municipales con los planes de actuación de las empresas para garantizar una respuesta más rápida, eficaz y coordinada.

El concejal de Industria, Toni Iborra, ha destacado la importancia de este órgano como herramienta de colaboración público-privada para “reforzar la seguridad en uno de los polos industriales más importantes” de la Comunitat Valenciana: “El Ayuntamiento muestra su compromiso de seguir trabajando en la coordinación de emergencias para saber cómo actuar, hacerlo más rápido, más eficazmente y de manera coordinada entre todos los actores implicados”.

Momento de la constitución del órgano. / Ayuntamiento de Sagunt

Plataforma

La jornada ha incluido una sesión de trabajo en la que se han compartido diferentes perspectivas sobre la elaboración y coordinación de los planes individuales de emergencia de las empresas. Asimismo, se ha abordado la puesta en marcha de una plataforma digital, desarrollada por la empresa ITech, del grupo GAIN. Su directora general, Romina Moya, ha declarado que “la seguridad depende del compromiso de todos y solo trabajando juntos podemos prevenir de forma eficaz y proteger lo más valioso: la vida de las personas”.

El objetivo de esta herramienta es mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias que puedan afectar a varias instalaciones industriales. Por ejemplo, si se produce un incidente en una empresa, como una fuga o explosión, los servicios de emergencia podrán conocer rápidamente las características de la empresa afectada y las colindantes y minimizar riesgos.

Por su parte, la presidenta de ASECAM, Cristina Plumed, ha declarado que "la coordinación de actividades empresariales es una práctica consolidada entre empresas contratistas y subcontratistas, pero no siempre se produce entre compañías que comparten un mismo entorno industrial. Este órgano pretende corregir esta situación en coordinación con el Ayuntamiento y todos los servicios implicados, con tal de que las emergencias que puedan ocurrir se resuelvan con normalidad".

Avanzar en prevención

Con iniciativas como el OCEAES, el consistorio pretende avanzar en la prevención de riesgos laborales y en la coordinación entre empresas y administración, reforzando la seguridad tanto en los entornos industriales como en el conjunto del municipio.

En la sesión celebrada este martes —la tercera desde la constitución del órgano— han participado el concejal de Promoción Económica, Raúl Palmero; el concejal de Industria, Toni Iborra; y el concejal de Salud Laboral, Javier Timón; junto a representantes de la Policía Local, técnicos municipales de salud laboral e innovación, sindicatos, representantes empresariales, así como miembros de la Inspección de Trabajo. También han asistido representantes de ASECAM y de empresas del municipio, entre ellas PowerCo.