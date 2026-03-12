Los primeros ninots falleros llegan a las calles de Sagunt
El mayor movimiento se ha notado en comisiones de sección especial
Jorge G. Martín
Los primeros ninots falleros han llegado hoy a las calles de Sagunt después de decir adiós a dos días marcados por las lluvias.
Ha sido en sección especial donde se han visto más movimiento pero en muchas demarcaciones había ya ninots, en su mayoría protegidos aún con plásticos.
Esta tarde había gran actividad en El Palleter, la comisión que ha presentado el mayor presupuesto con 53.000 euros, seguida de La Victòria y Plaza Rodrigo, con una inversión de 50.000 euros, Eduardo Merello y La Marina, ambas valoradas 45.000 euros.
Se inicia así una carrera para la plantà justo en un año donde ha habido un incremento en los presupuestos globales de los monumentos que se van a plantar. Concretamente, la inversión total en este capítulo ha ascendido a 658.450 euros lo que supone un aumento del 3,4% con respecto al año anterior cuya inversión total fue de 636.700 euros.
La principal subida se ha experimentado en las fallas grandes, que pasan de una inversión total de 465.160 euros en 2025 a 492.360 euros en 2026, cerca de un 6% más.
Por el contrario, la apuesta económica en infantiles es menor que en el ejercicio pasado, en el que el gasto fue de 171.540 euros frente a los 166.090 de 2026, un 3,18% menos.
