Sagunt crea nuevas categorías para distinguir a personas destacadas

Sagunt dio luz verde al nuevo Reglamento de Honores y Distinciones, un documento que "es fruto del consenso", según destacó el alcalde, Darío Moreno, como broche al debate plenario, que se saldó con los votos favorables de todos los grupos, a excepción de las abstenciones de IP y Vox.

Este último grupo agradeció que se tuvieran en cuenta algunas de sus aportaciones, aunque su portavoz, Alejandro Vila, justificó su postura en el artículo que recoge la necesidad de "velar especialmente por la perspectiva de género" en la concesión de estos reconocimientos. El PP también amagó con no apoyar la propuesta sobre la base de tres puntos identificados por el secretario en su informe contrario, aunque la aclaración del funcionario de que los problemas ya se habían subsanado hizo que los populares se decantaran por el sí.

Embajador de la ciudad

Las novedades que presenta este reglamento, cuya anterior versión se remontaba a 2017, es la incorporación de nuevas distinciones, como son la de embajador de la ciudad, ya sea vitalicio o temporal, que se otorgará a personas o entidades que contribuyan a la proyección internacional de Sagunt en ámbitos como el deporte, la educación, la cultura, la economía o el turismo, así como la entrega de la llave de la ciudad para visitantes ilustres.

Otra modificación es la eliminación tanto de las categorías de oro, plata y bronce en las medallas de la ciudad como de su limitación en cantidad a los poseedores vivos, una restricción que también desaparece entre los hijos predilectos o adoptivos. El nuevo reglamento también aboga por un mayor consenso a la hora de conceder estas distinciones, ya que se requiere una mayoría plenaria de dos tercios para aprobarla, cuando antes solo era necesario un sí más que un no.

Periodos electorales

La prohibición de iniciar un procedimiento o hacerlo efectivo en un acto protocolario durante los periodos electorales o el registro electrónico en el portal municipal de transparencia de todas las distinciones vigentes son otros aspectos que contempla este renovado reglamento.

Reconocimientos otorgados

Condecoraciones otorgadas en 2024. / Daniel Tortajada

Entre los reconocimientos otorgados en los últimos años por el Ayuntamiento de Sagunt destacan las medallas de oro a la comunidad de regantes o a las hermanas del convento de las Siervas de María; la de plata a Ángel Olmos o Victoria Belis; los nombramientos de hijos predilectos a Santiago Bru i Vidal y Mario Monreal o como hijos adoptivos a Vicente Rojo Lluch y Francisco Campillo, entre otros.