Este es el resultado económico del 'basurazo' en Sagunt
La nueva tasa por la recogida y el transporte de los residuos domésticos y municipales cumplió buena parte de las expectativas, aunque se quedó algo corta debida a los impagos
Como estaba previsto, una de las principales subidas en el capítulo de ingresos del Ayuntamiento de Sagunt durante el pasado ejercicio procedió del ‘basurazo’, la tasa para la recogida y el transporte de los residuos domésticos y municipales, antes conocidos como sólidos urbanos.
Después del incremento del 113 % en el recibo por vivienda, la recaudación por este concepto superó los 5,5 millones de euros, un 91 % más que el ejercicio anterior, según refleja la liquidación de las cuentas municipales.
Cuarto ingreso más alto
Así, esta tasa se ha convertido en la cuarta fuente de financiación más importante para la hacienda local, solo por detrás de las transferencias del Estado (23,7 millones) y del impuesto de bienes inmuebles (IBI), tanto urbano (17 millones) como de características especiales (7,1 millones).
Pero más allá de la recaudación, resulta especialmente llamativo que, al cierre del año, el gobierno municipal todavía tenía 500.000 euros pendientes de cobro en este ‘basurazo’, según siempre las cifras que la delegación de Hacienda dio a conocer esta misma semana a la oposición.
Recaudación ejecutiva
Fuentes municipales confirman que este medio millón de euros son impagos, que ya están reclamados a través de Gestión Tributaria en recaudación ejectuiva. Desde el Ayuntamiento de Sagunt también informan de que esta cifra ha descendido, hasta esta primera quincena de marzo, hasta los 355.000 euros. Desde el gobierno local aprovechan estas cifras para invitar a la ciudadanía a que domicilien sus recibos, con la posiblidad de fragmentar a lo largo del año los pagos relacionados con los servicios municipales.
Venta de solares
Entre las grandes cifras también destacan los 1,4 millones de euros ingresados por la venta de terrenos. Pese a representar apenas un 38 % de las previsiones, con el consiguiente menoscabo a las inversiones, este nivel es el más alto para el Ayuntamiento de Sagunt en este capítulo desde 2008, cuando superó los 7,5 millones de euros, y también está por encima del conjunto de la recaudación que obtuvo por esta vía entre 2017 y 2024.
