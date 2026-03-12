Trabajos en Sagunt las 24 horas para regenerar las playas

La demandada regeneración de las playas de Sagunt con el macrotrasvase de arena procedente del fondo submarino de Cullera sigue cobrando forma.

La megadraga 'Bonny River' está cumpliendo las previsiones y, desde ayer por la mañana, trabaja las 24 horas del día para cumplir los plazos anunciados del contrato del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de modo que la obra se acabe antes de julio y se garantice así la financiación europea.

La unión temporal de empresas (UTE), compuesta por Rover Maritime y Dredging International España, es la encargada de este trasvase de casi 1,3 millones de metros cúbicos de arena.

En la Asociación Vecinal Almardà Viva quisieron confirmar cómo avanzaban los trabajos de madrugada y, con ayuda de un dron, pudieron recoger en vídeo como la arena seguía impulsándose hacia la costa a través de toda la red de enormes tuberías colocada las pasadas semanas.

Almardà Viva

"Los trabajos de regeneración se están realizando 24 horas al día, 7 días a la semana y desde la Asociación Vecinal Almardà Viva queremos reconocer el enorme esfuerzo de todo el equipo humano que está haciendo posible esta actuación. Después de tantos años esperando, ver estas imágenes nos llena de ilusión y esperanza", indicaban en su cuenta de Instagram.

Sistemas de retención

Además de esperar que "todo este esfuerzo no sea en vano y se cumpla lo que nos han explicado los ingenieros del Ministerio: recuperar nuestras playas y devolverles la arena que el mar se ha llevado durante décadas", insiste en que seguirán trabajando en la misma línea ya anunciada por el ayuntamiento y otros colectivos vecinales: Para que el Ministerio aprueba una intervención complementaria a la actual y, por tanto, "que en el futuro se implanten sistemas eficaces de retención de arena, que permitan conservar esta regeneración y que nuestras playas no vuelvan a perderla con el paso del tiempo".