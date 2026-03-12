Sagunt tiende puentes educativos con Glasgow
Alumnado escocés compartió experiencias con tres centros de la capital del Camp de Morvedre
Sagunt se ha consolidado como punto de encuentro internacional, gracias a iniciativas como el programa Enred, impulsado por la unidad de programas europeos de la dirección general de Ordenación Educativa de la Generalitat. La última experiencia de este tipo la protagonizó alumnado procedente de Glasgow, que compartió su visita con los colegios Ausiàs March, Mediterráneo y San Vicente Ferrer (FESD).
Con el objetivo de promover la cooperación entre regiones europeas en materia docente, la expedición escocesa conoció de primera mano el sistema educativo valenciano, participó en actividades conjuntas con el alumnado de los tres centros de Sagunt y compartió experiencias tanto culturales como pedagógicas.
Actividades
Estas jornadas incluyeron dinámicas culturales, actividades lingüísticas y espacios de convivencia que favorecieron el intercambio de ideas y metodologías.
El programa Enred nace con la vocación de crear un espacio de diálogo y colaboración entre administraciones educativas de distintos países europeos. A través de este tipo de encuentros, se busca fortalecer la dimensión internacional de la educación, fomentar el aprendizaje mutuo y dar respuesta a retos comunes como la inclusión, la innovación pedagógica o la digitalización.
Experiencia positiva
Los centros educativos de Sagunt han valorado muy positivamente la experiencia, destacando el enriquecimiento que supone para el alumnado y el profesorado el contacto directo con otras realidades educativas europeas. Asimismo, el proyecto contribuye a desarrollar competencias clave como la comunicación en lenguas extranjeras, la conciencia cultural y la ciudadanía europea.
Compromiso
Con iniciativas como esta, Sagunt refuerza su papel como municipio comprometido con la educación abierta, inclusiva y conectada con Europa.
