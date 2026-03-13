Alcalde que deja el cargo tras 14 años: "La colaboración con el resto de los pueblos debería ir a más"

Tras casi 15 años como alcalde, renunciará el próximo día 16 por "cansancio físico y mental". ¿Qué le hizo pensar que había llegado el final de su etapa y no debía acabar el mandato?

En el momento de la toma de posesión me comprometí, con vecinas y vecinos, a dedicarme al pueblo 24 horas al día 7 días a la semana. Ese compromiso se ha cumplido y se ha mantenido en todas las legislaturas, pero cada vez es más difícil y, antes de incumplirlo, prefiero dar un paso al lado y permitir que un compañero lleve adelante nuestro proyecto.

¿La política municipal de hoy, en el que gobierna con otro partido y no en mayoría, desgasta más que cuando usted llegó a la alcaldía en 2011? ¿Ha cambiado algo más en estos años?

En 2011 me encontré con una situación complicada, especialmente a nivel económico, pues tuvimos que afrontar el agujero generado por la Generalitat del PP por el fiasco del Plan Camps, pero salvo eso había más estabilidad funcionarial y menos trabas en los procedimientos de contratación, que son los principales problemas en estos momentos. El Gobierno en coalición marca nuevas complicaciones porque las soluciones requieren más tiempo y más esfuerzo para consensuar y llevar a cabo, pero no es lo más problemático.

Afirmó al anunciar su despedida que la tarea de alcalde es más complicada de lo que nunca hubiera pensado. ¿en qué reside la mayor complejidad?

Hay una frase que me trasladan muchas veces los vecinos cuando vienen a expresar una queja o una solicitud: “Tu eres el que mana”. Nada más lejos de la realidad. Es necesario que haya controles para evitar los desmanes que llevaron a cabo algunos ayuntamientos, pero la complicación de los procedimientos administrativos, la dificultad para contratar personal, obras o servicios, las reglas fiscales, etc son condicionantes que dificultan demasiado la gestión y retrasan o incluso impiden el llevar adelante proyectos, comportando hasta la pérdida de subvenciones muy necesarias.

Sanfrancisco, mostrando unos contenedores. / Daniel Tortajada

Balance

¿Qué balance hace de esos 14 años en el ayuntamiento?

Totalmente positivo. Hemos llevado a cabo la modernización del ayuntamiento y del pueblo, se han mejorado servicios y abierto el ayuntamiento a los vecinos. El ofrecer a vecinas y vecinos el uso y disfrute gratuito de los espacios municipales haciéndolos suyos: El nuevo consultorio, campo de futbol, Espai cultural el Tabalet, el nuevo colegio (tras más de 15 años de espera), la remodelación de las plazas, parques, jardines, cementerio, la mejora en limpieza, la modificación de planes urbanísticos con el objeto de recuperar al uso público espacios dedicados a edificios agresivos con el entorno, la nueva piscina que, aunque no está aún, será una realidad en breve, el cambio de gestión de agua y alcantarillado que garantiza durante 25 años el mismo precio y la mejora del servicio…; todo ello con los impuestos más bajos de la comarca y sin ningún endeudamiento.

¿Cuál ha sido su momento más duro al frente del consistorio?

En esta legislatura hemos tenido gravísimos problemas derivados de la falta de personal. Ya sea por bajas médicas, jubilación, movilidad hacia otros ayuntamientos o inexperiencia, hemos estado mucho tiempo sin secretario-interventor, policía local y administrativos, lo que ha provocado que algunos proyectos se hayan ralentizado o incluso perdido, y sin soluciones ágiles y viables y sin poder contar con la comprensión de la oposición cuando era un hecho notorio.

¿Se ha visto respaldado por el resto de instituciones?

Siento una sensación ambivalente en este tema: Hemos vivido momentos positivos y negativos. A mi llegada en 2011 la situación con Generalitat y Diputación era muy mejorable: El Pla Camps paralizado y las subvenciones de la Diputación, aparte de discrecionales en muchos casos y beneficiar a unos pocos, eran de poco importe. La llegada de Ximo Puig a la Generalitat y de Toni Gaspar a Diputación significó una revolución, con un incremento exponencial de las ayudas y una objetivación de los procedimientos y la creación del Fondo de Cooperación que nos ha permitido afrontar proyectos con previsión y amplitud. Por desgracia esta legislatura, con la llegada de los Gobiernos PP-Vox, con sus recortes y sus políticas retrógradas supone un paso atrás y la vuelta al clientelismo.

¿Se va satisfecho o con la sensación de que aún le quedaban cosas por hacer?

Siempre quedan cosas por hacer, pero la mayoría están en camino: colegio, piscina, modernización administrativa, etcétera son una realidad. Pero siempre quedan cosas por hacer, que tendremos que redefinir a partir de ahora.

El alcalde, en un acto. / Daniel Tortajada

Sucesión

¿Buscar sucesor le ha sido difícil?

Realmente no lo ha sido. Se ha llevado a cabo de manera colegiada entre el Grupo Municipal y la Agrupación Local del PSOE. No ha sido, en absoluto, un nombramiento mío sino una elección. El grupo municipal socialista está conformado por compañeros y compañeras con una gran cualificación y capacidad de trabajo que ha hecho que cualquiera de ellos fuera una buena opción. Es por ello que ha sido complicado decidir dentro del grupo, pero Jose Alvarez posee unas cualidades diferenciadoras: su disposición, formación, madurez, capacidad de trabajo, experiencia en gestión y organización, etc. han hecho de él la mejor opción.

¿Le daría o le ha dado algún consejo?

Esencialmente le he dicho que escuche a los vecinos y que se esfuerce en trasladarles la razón de las cosas y explicarles la motivación de las decisiones que se toman. Le he ofrecido mi apoyo, mi total disposición y mi experiencia para la resolución de problemas, y mi apoyo en todo lo que él vea necesario. Aunque dejo la Alcaldía voy a continuar como concejal y voy ahí para ayudarle, siempre que él lo considere oportuno.

¿Cuáles son los principales retos abiertos que deja en sus manos?

Finalizar los proyectos en marcha es fundamental. Además creo que la colaboración municipal con el resto de los pueblos debería ir a más: hemos de trasladar más competencias a la Mancomunidad de Les Valls, que redundarán en mejora de los servicios y ahorro de costes. Y es fundamental también la mejora del transporte público que, aunque se ha incrementado, es necesario que ofrezca más y mejores soluciones.