Canet regula su creciente actividad fallera

La creciente actividad fallera en Canet d'en Berenguer merece desde hace unos años la aprobación de un decreto que regula el uso particular de material pirotécnico durante las fallas y alrededores. Sin grandes novedades respecto a ediciones anteriores, el documento toma como base la ordenanza sobre prevención de la contaminación acústica, aunque el primer bloque lo dedica a la tipología de petardos y el recordatorio de los requisitos para poder dispararlos.

Una mascletà en Canet con motivo de Sant Pere. / Daniel Tortajada

Con la capacidad por parte de la "autoridad" de requerir a los menores la autorización familiar para la utilización de este material, el ayuntamiento ha habilitado dos zonas para el encendido de pirotecnica de las categorías F1 (de muy baja peligrosidad y nivel sonoro, como bombetas, minifuentes luminosas o bolas de humo), F2 (de intensidad mediana y poco ruido, como tracas chinas de minipetardos, fuentes de cracker o candelas romanas) y F3 (de peligrosidad media, como masclets, mariposas o aviones).

Mayores de 8 años

Los dos primeros son aptos para mayores de 8 años, los terceros son para mayores de edad, mientras los F4, según recuerdan fuentes municpiales, están reservados para profesionales.

Estas "dos zonas de fuego" están en la plaza de mercado de la playa, en la calle Maximiliano Tous, a la altura del cruce con Flor de Mayo y Guillem de Castro, así como la confuencia de las calles de la Rosa y el Faro, en la zona del instituto y el polideportivo Sanchis Guarner. Ambos espacios están señalizados y habilitados desde el 7 al 18 de marzo, con la puerta abierta a los petardos de 10 a 14 horas y de 17 a 22 horas.

Sant Josep

El día 19, la actividad pirotécnica se limitará a la tarde (de 17 a 20.30 horas), en consonancia con la programación de la falla de Amics del Mar, que tiene prevista la cremà del monumento en el entorno de las 20 horas.

Noticias relacionadas

Sin incidentes

Desde el consistorio destacan que la primera semana de vigencia de este decreto se ha desarrollado sin incidentes, como es tradición en esta festividad que trata de arrancar en Canet.