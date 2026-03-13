El Castillo de Sagunt acumula casi un mes sin aseos públicos, tal y como ocurrió durante años hasta que se abrió el centro de visitantes y puso fin a esta carencia justo en la entrada al público.

Con su kilómetro de longitud que aún hace escaso el ofrecer solo una zona de aseos, el monumento nacional vio inutilizados esos servicios el pasado 15 de febrero después de que el fuerte temporal de viento dañara el tejado del centro de recepción de visitantes y llevara a cerrarlo por precaución, como adelantó Levante-EMV.

Pues bien, en estos momentos, el recinto sigue a la espera de recibir unos aseos portátiles que den servicio a visitantes y trabajadores mientras el centro de visitantes siga cerrado, a la espera de la reparación de su tejado; una ausencia que genera situaciones incómodas y no pocas críticas ya que los lavabos más cercanos están en el Teatro Romano, lo que obliga a caminar más de 400 metros ladera abajo para luego volver a subir la cuesta para entrar en el monumento.

Daniel Tortajada

Mutismo oficial

Desde la Conselleria de Cultura, por ahora, se mantiene el mutismo sobre cuándo se han previsto recibir estos 'wc' y, pese a las preguntas de este diario, tampoco se han llegado a dar datos de cómo van las gestiones para poder reparar y reabrir el edificio.

Esta última medida se llevaba idea de ejecutar con la máxima rapidez, según expuso en su reciente visita la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí cuando el pasado 24 de febrero recorrió el recinto de titularidad estatal pero gestión autonómica junto al secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, la directora general de Patrimonio y Bellas Artes, Ángeles Albert y el alcalde, Darío Moreno. "De manera inminente" , dijo entonces. Pero este jueves en el Castillo seguían viéndose los desperfectos en el tejado del centro de visitantes y no había rastro de obreros reparando el lugar.