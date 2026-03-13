La disputa de las mejores fallas de Sagunt llega con nuevas caras

La disputa de las mejores fallas de Sagunt se vive ya en las calles, dentro de una carrera para la ‘plantà’ oficial prevista para este sábado que ese año llega marcada por las nuevas caras en la sección Especial.

Un año más, el Port de Sagunt concentra esta máxima rivalidad. De nuevo, el monumento grande de Plaza Rodrigo será el rival a batir tras volver a ganar el primer premio de la categoría reina en 2025. En esta ocasión vuelven a confiar en el artista Erik Martínez Moncho para plantar un monumento con una inversión de 50.000 euros cuyo lema es “Conte contat, conte cremat” mientras que para su falla infantil, como novedad, han confiado en el artista del Port de Sagunt, Antonio Verdugo, con un monumento titulado “Una lluita saludable” con un presupuesto de 18.000 euros.

Boceto de la Falla Plaza Rodrigo / Levante-EMV

Por otro lado, la mayor inversión de este año en monumentos adultos es la que ha realizado la comisión El Palleter que plantará una falla con un presupuesto de 53.000 euros, obra del artista Josemi Gasent, que se estrena en esta demarcación del Port de Sagunt, con el lema “Vudu, l’origen de la maledicció”. En cuanto a su falla infantil, cuya inversión asciende a 18.000 euros, será obra de Manolo Rubio y lleva por título “Inuits”.

Boceto de la Falla El Palleter / Levante-EMV

El reconocido artista Carlos Carsí plantará por primera vez con la falla La Victoria con un proyecto que tiene un presupuesto de 50.000 euros y con el lema “Yeh, com si s’acabara el món”; del mismo modo, repite en esta demarcación, tras el primer premio logrado el pasado ejercicio, Vicente Gomar que plantará la falla infantil con mayor inversión de El Camp de Morvedre, un total de 20.000 euros, y que lleva por título “Gastronòmads”.

Falla La Victoria / Levante-EMV

La Marina también contará con sus dos monumentos en la sección Especial en este año 2026, un ejercicio muy especial porque, tras un pequeño paréntesis, volverá a plantar en esta conocida plaza del Port de Sagunt el artista Mario Gual, en esta ocasión una falla que lleva por lema “En la terreta de l’art” y con un presupuesto de 45.000 euros. En cuanto a la falla infantil volverán a confiar en el artista local, Gabriel Escalera Caballero, con un proyecto de 15.500 euros y que han titulado “Sucre Crisis”.

Falla de La Marina / Levante-EMV

La categoría especial adulta la completará el monumento de la falla Eduardo Merello, que cuenta con una inversión de 45.000 euros, obra del artista de la comarca Xesco Gil que han llamado “Que li tallen el cap”, una conocidísima frase del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Finalmente, en categoría infantil también competirá el monumento de la falla La Palmereta que, un año más, contará con una creación de David Ojeda con el lema “Els records de la iaia” y que cuenta con una inversión de 18.000 euros.