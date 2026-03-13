Dos esculturas de bronce evocarán a generaciones de maestros y aprendices del acero en el Port de Sagunt

El museo permanente a cielo abierto que el gobierno de Sagunt ha proyectado en las inmediaciones de los principales elementos del patrimonio industrial va a dar un salto de gigante con la instalación de dos esculturas de bronce. Con un presupuesto de 125.000 euros, la intención de esta iniciativa es "reconocer la labor formativa llevada a cabo durante el pasado siglo en torno a la siderúrgica -del Port- y representar el antiguo edificio, hoy derruido, que albergó inicialmente" la Escuela de Aprendices.

El emplazamiento de las piezas será la Alameda del Consell, entre las avenidas 9 d'Octubre y Adolfo Suárez, con el punto exacto todavía por concretar. El contrato incluye el diseño original de las esculturas, su elaboración, el transporte, la instalación, incluidas la cimentación, la peana de hormigón armado, el revestimiento de piedra natural y las placas conmemorativas de acero inoxidable, así como la limpieza final.

Bases conceptuales

Aunque se da cierta libertad al artista, el ayuntamiento señala como "bases conceptuales de referencia" tanto la maqueta del antiguo edificio educativo, hecha por la Asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices, como el boceto del grupo de varias promociones de Aprendices de los años 70, que representa a un maestro y un aprendiz con mesa y elementos de trabajo, simbolizando la transmisión de conocimiento.

Otras especificaciones de las obras son que su acabado superficial será de bronce cincelado y patinado con tonalidades de marrón, por imitación al acero corten oxidado. También deberán contar con un tratamiento que permita su protección y garantice la resistencia a las condiciones ambientales. Las dimensiones quedan definidas, con un maestro de 1,90 metros de altura, el aprendiz de 1,75 metros y la mesa de 70x50x60 centímetros. En cuanto a la maqueta, la altura será de 50 centímetros, la anchura de 110 y la profundidad de unos 40.

Antes del 15 de diciembre

El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses, aunque el expediente, impulsado directamente desde Alcaldía, precisa que, "en todo caso", las esculturas deberán estar "instaladas, niveladas, aseguradas y operativas" antes del 15 de diciembre de este año. Entre las comprobaciones previas a la declaración de fin de obra destaca la certificación de estabilidad frente a vuelcos, deslizamientos, acciones horizontales o empujes accidentales "derivadas del uso público".

A la hora de valorar las ofertas, que el Ayuntamiento de Sagunt acepta hasta el 26 de marzo, un 50 % de la valoración dependerá de la propuesta económica, mientras que un 25 % estará en función de la calidad artística y técnicas de la obra, un 15 % se otorgará por el plazo de entrega y el restante 10 % se determinará por la garantía técnica adicional.

Homenaje

El alcalde, Darío Moreno, señala que esta actuación "es un homenaje a la labor formativa que, durante décadas, marcó a varias generaciones de trabajadores vinculados a la siderurgia de Sagunt". Además de agradecer el impulso de la Asociación Amigos de la Escuela de Aprendices y del colectivo de Aprendices de los años 70, el socialista explica que estas esculturas "se integran en la actuación más amplia para convertir la avenida Adolfo Suárez en un museo al aire libre dedicado al patrimonio industrial".

Los primeros avances en este proyecto fueron la instalación de la embarcación de la Virgen de Begoña en una rotonda y más recientemente el traslado de la locomotora número 2.502, una de las primeras eléctricas y de las más antiguas conservadas, que impulsaba al popular Trenillo. El conjunto de intervenciones está englobado en la musealización del entorno urbano abierto, conectado tanto con la ciudad como con la fachada marítima.

Ayuda europea

El ayuntamiento tiene presupuestadas las actuaciones en 400.000 euros y solicitó una ayuda europea vinculada al turismo para su ejecución, pero justo se agotó el crédito presupuestario, así que la inyección se limitará a los 93.114,64 euros. En cualquier caso, desde el gobierno garantizan el desarrollo completo del proyecto, que ya está contemplado en el presupuesto municipal.