Las Falleras Mayores de Sagunt llevan la fiesta a lugares de todo tipo

Las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Ana Martínez y Noa Barea, acompañadas por el presidente, Hugo Morte y el vicepresidente, Héctor Martínez, han realizado este viernes distintas visitas institucionales así a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de Sagunt, dentro de su agenda oficial en la que también han hecho una parada en el colegio de la representante infantil para conocer la actividad fallera que el centro María Inmaculada de Port de Sagunt está llevando a cabo.

El recorrido comenzaba bien temprano en el Ayuntamiento de Benavites, localidad de la Fallera Mayor. Allí, el alcalde, Carlos Gil y la concejala Cristina Diego, ha recibido a la comitiva con un desayuno que ha llegado con sorpresa, ya que había preparad una albà dedicada a Ana Martínez, que ha respondido emocionada con un bonito agradecimiento.

Visita a la Policia Local / FJFS

La visita ha continuado por el Hospital de Sagunt, donde han sido recibidos por la directora, Marta Palop, y el personal del centro, en el que han visitado algunas de sus estancias como las salas de pediatría, donde las falleras Mayores han deseado a los pequeños y pequeñas felices fallas, además de su pronta recuperación. También se han trasladado hasta maternidad, sala en la que se ha plantado una falla que ha sacado la sonrisa y la satisfacción de la comitiva fallera al ver como el hospital visibiliza la fiesta.

Visita al Hospital de Sagunt. / FJFS

Cuerpos y fuerzas de seguridad

El día ha continuado con los cuerpos y fuerzas de seguridad del municipio, haciendo una primera parada en la Policía Local donde les ha esperado la concejala del área, María José Carrera, junto a altos mandos. Allí han podido recorrer las nuevas instalaciones, que se darán a conocer en unos días. Tras la Policía Local ha sido el turno de la Guardia Civil y la Policía Nacional, aunque antes se ha hecho una parada en el colegio de la Fallera Mayor Infantil.

Tras una parada para comer, la jornada continuaba en el parque de bomberos de Sagunt, en el que la comitiva ha disfrutado muchísimo descubriendo algunos de los secretos mejor guardados de los camiones.

El día finalizaba con la visita a la asociación de familiares de enfermos de Alzhéimer (Afacam), donde se ha asistido a la tradicional cremà de la falla, diseñada y realizada por los usuarios y el personal del centro, dentro de los talleres que allí se llevan a cabo, además de vivir un gran día de fiesta para ellos.