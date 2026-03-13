Sagunt mantiene dos zonas "sin petardos" aunque con una excepción

Los petardos ya se han convertido a estas alturas de marzo en un acompañamiento en Sagunt ante la proximidad de las Fallas. Aunque parezca por momentos que esta actividad pirotécnica recreativa se rige por la ley del más ruidoso, el ayuntamiento intenta, año tras año, imponer alguna limitación para que los poco aficionados a esta tradición, incluso sus animales de compañía, pueden disfrutar de una pequeña tregua en medio de tanto fuego cruzado.

Los ninots ya toman las calles. / Daniel Tortajada

Esta regulación se recoge en el bando que el alcalde firma cada año y que el pasado introdujo un par de novedades respecto a las directrices previas, que se mantienen en este 2026. Las principales fueron que se amplía una hora al mediodía la moratoria para el disparo de petardos y que se señalan expresamente dos espacios en los que está prohibida la pólvora.

Zonas sin pólvora

Se trata concretamente de los jardines del Centro Cívico del Antiguo Sanatorio y los jardines de la Gerencia. Eso sí, se contempla la excepción de la Nit del Foc, organizada por la Federació Junta Fallera de Sagunt el día 17 de marzo en la calle Doctor Fleming, es decir, la zona peatonal que une los jardines del Centro Cívico y el Triángulo Umbral.

Excepciones

En la ventana de oportunidad pirotécnica se diferencia entre el 1 y el 14 de marzo, cuando está abierta de 9 a 15 horas y de 17 (antes 16) hasta las 21. A partir del día 15, la posibilidad de disparar petardos se amplía por la noche hasta la 1, con la excepción de los espectáculos vinculados con la 'cremà', que podrán desarrollarse hasta su finalización.

'Despertades'

Este horario cuenta también con el asterisco de las 'despertades' del 15 al 19 de marzo, que tienen bula municipal entre las 7.30 y las 9 horas.