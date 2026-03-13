Nueva vida al césped artificial de los campos de Xulla de Sagunt
El terreno de juego principal ya cuenta con nueva superficie, mientras que la vieja se reutilizará en el otro campo
El Sagunto Fútbol Base disfruta desde esta semana de los renovados campos de Xulla-Vicent Graullera. Como respuesta a una reivindicación que se arrastra desde hace años, el Ayuntamiento de Sagunt ha completado una inversión de casi 240.000 euros para renovar el césped artificial del principal terreno de juego, donde también se han instalado nuevas porterías, banderines y demás equipamiento.
La superficie cumple con los estándares de calidad del certificado FIFA Quality Pro, según quedó acreditado como paso previo al final de las obras por un laboratorio homologado independiente de la FIFA, según destacan desde la concejalía de Deportes que dirige Javier Timón.
Contratista
La ejecución del contrato corrió a cargo de la empresa Obras y Pavimentos Especiales (OPSA), que fue la única en presentar oferta en un procedimiento que se lanzó a mediados de octubre. Las condiciones de la prestación también incluyen el mantenimiento y una garantía mínima de cinco años, según insisten estas mismas fuentes municipales.
El terreno de juego es aprovechable, a lo largo, para partidos de fútbol 11 y, a la ancho, para dos encuentros simultáneos de fútbol 8, mientras que la intervención también ha servido para renovar las rejillas de la canaleta perimetral y proceder a su limpieza.
Reutilización
La concejalía de Deportes está pendiente de lanzar otro contrato para reutilizar la hierba sintética retirada en el otro campo que compone este complejo futbolístico municipal. Según la planificación del departamento, la próxima gran inversión será la instalación de césped artificial en el campo de San Francisco de Borja.
