A prisión por agredir sexualmente en Sagunt a las hijas menores de sus clientes y tener pornografía infantil
Aprovechaba su bar para ganarse la confianza de los padres y entretener a las niñas mientras ellos comían o cenaban
Aprovechaba su bar en Sagunt para ganarse la confianza de familias con niñas pequeñas y se ofrecía a entretenarlas mientras los mayores comían o cenaban con todo tipo de juegos, pinturas, pegatinas, regalos y chocolatinas. Pero sus propósitos estaban lejos de hacer cualquier favor desinteresado y el responsable de este local del Port de Sagunt, de 43 años, ha acabado en prisión como presunto autor de tres delitos de agresiones sexuales a menores y un delito de distribución de pornografía infantil.
La Policía Nacional le detuvo este jueves tras un registro en el que le intervinieron gran cantidad de indumentaria pornográfica y sexual, la mayoría de talla pequeña, numerosos juguetes y útiles para diferentes prácticas sexuales, un ordenador y otros efectos de carácter incriminatorio.
La investigación comenzó hace ya tiempo a raíz de la denuncia interpuesta por el padre de una de las víctimas, donde hacía constar los tocamientos que habría sufrido la menor por parte de un conocido.
Es entonces cuando los agentes, a través de diversas pesquisas, tuvieron conocimiento de que el sospechoso se valía de su bar para contactar con las menores, llegando a proponerles que le ayudaran en el almacén a cambio de dinero, incluso ofrecerles que se pusieran vestidos que, según él, les quedarían muy bien.
Cinco víctimas hasta el momento
Ante la gravedad de los hechos, y continuando con las labores de investigación, los agentes constataron la existencia de cinco presuntas víctimas hasta el momento.
Por todo ello, se ha llevado a término esta semana la entrada y registro del domicilio del sospechoso, así como también la inspección del establecimiento del cual era propietario. Entre los efectos intervenidos se encuentran gran cantidad de indumentaria pornográfica y sexual, la mayoría de talla pequeña, numerosos juguetes y útiles para diferentes prácticas sexuales, un ordenador y otros efectos de carácter incriminatorio, procediendo a su inmediata detención.
El detenido, con antecedentes policiales, ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.
