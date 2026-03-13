Queman toda una batería de contenedores en Sagunt y dañan varios vehículos
Se sospecha que unos petardos hicieron arder unos depósitos recién adquiridos que costaban más de 5.000 euros
Toda una batería de contenedores recién instalados en Sagunt ha acabado ardiendo, en unas llamas que se han propagado a otros dos vehículos aparcados en los alrededores.
El hecho se produjo en la calle Cabo Moraira del Port de Sagunt y ha dejado considerables daños en la parte trasera de un monovolumen y en los toldos laterales de un camión.
Se sospecha que el fuego comenzó en los contenedores a raíz de unos petardos, según las primeras informaciones que han trascendido.
Desde la empresa municipal SAG que se encarga de las tareas de aseo urbano han confirmado a Levante-EMV que los depósitos reducidos a cenizas están valorados en más de 5.000 euros.
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