Queman toda una batería de contenedores en Sagunt y dañan varios vehículos

Toda una batería de contenedores recién instalados en Sagunt ha acabado ardiendo, en unas llamas que se han propagado a otros dos vehículos aparcados en los alrededores.

El hecho se produjo en la calle Cabo Moraira del Port de Sagunt y ha dejado considerables daños en la parte trasera de un monovolumen y en los toldos laterales de un camión.

Daños en un vehículo. / Levante-EMV

Se sospecha que el fuego comenzó en los contenedores a raíz de unos petardos, según las primeras informaciones que han trascendido.

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