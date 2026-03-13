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Queman toda una batería de contenedores en Sagunt y dañan varios vehículos

Se sospecha que unos petardos hicieron arder unos depósitos recién adquiridos que costaban más de 5.000 euros

Las llamas reduciendo a cenizas los contenedores.

Las llamas reduciendo a cenizas los contenedores. / Levante-EMV

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

Toda una batería de contenedores recién instalados en Sagunt ha acabado ardiendo, en unas llamas que se han propagado a otros dos vehículos aparcados en los alrededores.

El hecho se produjo en la calle Cabo Moraira del Port de Sagunt y ha dejado considerables daños en la parte trasera de un monovolumen y en los toldos laterales de un camión.

Daños en un vehículo.

Daños en un vehículo. / Levante-EMV

Se sospecha que el fuego comenzó en los contenedores a raíz de unos petardos, según las primeras informaciones que han trascendido.

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Desde la empresa municipal SAG que se encarga de las tareas de aseo urbano han confirmado a Levante-EMV que los depósitos reducidos a cenizas están valorados en más de 5.000 euros.

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