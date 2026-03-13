Sagunt tendrá listo el refuerzo de su "red verde" antes de Semana Santa

La Sociedad Anónima de Gestión (SAG) de Sagunt está en plena ejecución de un contrato por encima de los 55.000 euros para el refuerzo de la "red verde" de sus núcleos urbanos.

Concretamente, las zonas de actuación abarcan la Alameda del Consell, la entrada de la Gerencia, la Tenencia de Alcaldía, la plaza Sindicalista Marcelino Camacho, la calle Rosari, las plazas Cronista Chabret y del Pi, Camí Reial, la calle Castell, así como la intersección entre las calles dels Dolors y Cubertorer.

Maceteros en la Alameda del Consell. / Ayuntamiento de Sagunt

La intervención se centra en la renovación y ampliación del número de maceteros hasta llegar al centenar de unidades, según destacan fuentes municipales. Entre los objetivos de la actuación destacan la mejora de la estética urbana, así como el refuerzo de la presencia vegetal en diferentes puntos del municipio.

Nuevas localizaciones

Esta medida contempla la retirada de los maceteros en mal estado y la instalación en nuevas localizaciones de estos elementos, que tienen su propia jardinería interior, "contribuyendo así a mejorar la imagen urbana", según insisten desde el ayuntamiento.

Cuando el proceso de instalación está en torno a la mitad, la planificación de la SAG estima que los trabajos estarán acabados antes de la celebración de la Semana Santa.

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Más pequeños

Además de los maceteros, desde la empresa informan que se están revisando algunos elementos, principalmente maceteros de menor tamaño, para valorar su conservación o posible reubicación, siempre atendiendo a su estado y a criterios estéticos en las zonas donde, por condicionantes relacionados con la falta de espacio, no es posible implantar los maceteros más grandes.