Un cero llamativo en las cuentas de Faura

El Ayuntamiento de Faura ya tiene la hoja de ruta económica para el presente ejercicio. Se trata del presupuesto, que asciende a algo más de 2,4 millones de euros, según se aprobó en el pleno extraordinario desarrollado esta semana, con los votos favorables del grupo socialista, la abstención del PP y el rechazo de Junts per Faura.

Con la referencia de los ingresos y gastos reales que se registraron durante el pasado ejercicio, cuando la previsión inicial no alcanzaba los 2,3 millones euros, fuentes municipales ahondan en que el objetivo es "ajustar al máximo el presupuesto a la realidad económica del municipio", un criterio que el consistorio aplica en los últimos años.

Una particularidad de estas cuentas es que no recoge ninguna partida concreta en el capítulo de inversiones, que el pasado ejercicio apenas superó los 10.000 euros, ya que el ayuntamiento cuenta con el plan de inversiones de la Diputació de València.

Ejecución progresiva

Las diferentes actuaciones contempladas a través de esta vía, según añaden desde el gobierno local, se van ejecutando de manera progresiva, a medida que se dispone de la memoria técnica y del visto bueno de la administración provincial.

Un encuentro en torno al Plan de Inversiones de la diputación. / Levante-EMV

Como no podía ser de otra forma, el presupuesto ha sido elaborado según las directrices de Secretaría-Intervención, el informe económico-financiero y el de estabilidad presupuestaria. Además de las cifras económicas, el pleno también aprobó las bases de ejecución y la plantilla de personal.

8M

Otro punto del orden den día era la declaración institucional con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. El texto de este año puso el foco en la memoria viva de las mujeres de Faura, quienes, sin cargos ni medallas, sostuvieron la economía y la vida en tiempos difíciles. El acuerdo plenario rindió homenaje a las madres, las abuelas y las bisabuelas que trabajaron jornadas interminables en el campo, en el almacén de naranja o en las fábricas, a menudo con menos salario y reconocimiento, y que se organizaron para defender los derechos laborales básicos.

David García Sebastiá / Isabel Olmos

La declaración también sirvió para alertar sobre el contexto actual, cuando discursos negacionistas intentan cuestionar derechos ya consolidados, citando referentes como Simone de Beauvoir, quien advertía: "No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados".

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Tolerancia cero

El documento, que reforzó el compromiso municipal con la "tolerancia cero" ante la violencia machista y la brecha salarial, concluyó con un mensaje claro: "La igualdad que hoy reivindicamos es también el legado de todas aquellas mujeres de nuestro pueblo que, con trabajo, coraje y dignidad, abrieron el camino que hoy continuamos recorriendo hacia una sociedad más justa y más libre. Y ese camino no tiene vuelta atrás".