Conoce a la Fallera Mayor de Sagunt

La Fallera Mayor de la Federación Junta Fallera de Sagunt afronta la recta para la semana fallera que vivirá muy intensamente después de un año repleto de actos oficiales y representación por toda la Comunitat Valenciana

¿Cómo ha vivido este ejercicio fallero tan especial para usted?

Este año lo he vivido muy intensamente y disfrutando de cada acto, de cada quedada y de cada momento. Ya que era consciente de que el año se pasaba volando y así ha pasado. Pues cuando estás a gusto y feliz el tiempo se pasa muy rápido. He podido conocer a gente maravillosa tanto dentro de la comarca como fuera, y tanto fallera como no y estoy muy muy agradecida de esta experiencia y de haber podido representar a las fallas de la comarca que tanto admiro y de las que tan orgullosa me siento

¿Qué espera de la semana grande de la fiesta fallera?

Espero que todo el mundo la disfrute, tanto los falleros como los visitantes y los vecinos. Deseo que sean respetuosas y que salga el Sol. Los representantes de nuestras comisiones, las cortes de honor, Noa y yo tenemos muchas ganas de que llegue, de ver las calles llenas de arte, de música, de color, de tradición, de ilusión y de olor a pólvora. Y sé que todos juntas y juntos las vamos a vivir al máximo.

¿Hay alguna cosa del cargo que le haya sorprendido?

Creo que no. Fui Fallera Mayor Infantil del Camp de Morvedre en el 2013, y siempre he estado muy vinculada a las fallas. Cuando me presenté sabía bien en qué consistía.

Ana Martínez Fallera Mayor de Sagunt / FJFS

¿Considera que son muchos los actos a los que hay que acudir?

No, considero que el cargo implica tiempo y se ha de ser consciente de ello, ya que estás representando a un colectivo muy grande, y cuantos más actos haya, más podemos dar a conocer nuestra fiesta, nuestra cultura y nuestro pueblo, que es para lo que estamos aquí, pues somos las embajadoras de las fallas del Camp de Morvedre.

¿Cuál es el acto que espera con más ganas y por qué?

Es complicado quedarse con un acto de la semana fallera. Considero que el día de la plantà es muy bonito, ya que es el primer día en el que se pueden ver todos los monumentos al completo en nuestras calles y ya se puede respirar el ambiente a fallas. Es el día en el que, por fin, vemos cómo queda todo el trabajo hecho durante tantos meses. El día de los premios es muy emocionante, ya que se puede respirar los nervios de los falleros y falleras por saber si todo su esfuerzo y trabajo ha sido recompensado. Y el día de la cremà, aunque supone el fin de las fallas, nos recuerda la importancia de quemar lo malo para dejar paso a lo bueno. Es una noche en la que recuerdas todo lo bueno vivido durante el año y todo lo que te aportan las fallas. Si este año me he de quedar con un acto, aunque sé que supone el fin de las Fallas 2026, me quedaría con la cremà. Pues sé que es el acto que más me va a emocionar.

Ana y su corte de honor / FJFS

¿Cómo es su relación con su compañera de reinado y sus Cortes de Honor?

Noa es un encanto de niña, tenemos una complicidad especial desde el primer día. Es muy alegre y cariñosa, muy perfeccionista y exigente con ella misma. Es todo un placer compartir el año con ella, haberla podido conocer tan bien y poder disfrutar con ella de cada momento. Me ha regalado momentos muy felices. Estoy muy orgullosa de ella. La quiero mucho y se nos nota en la mirada todo el amor que nos tenemos. En mi corte de honor he encontrado un apoyo fundamental, con algunas ya mantenía una estrecha relación, a cinco de ellas ya las conocía y a la sexta, ha sido un gran descubrimiento. Cada una de ellas es especial y diferente, cada una aporta su esencia al grupo. Soy muy afortunada de tenerlas. Hacemos un buen equipo, que queda completado con la corte de honor infantil, que son un gran terremoto, tienen pilas para rato, pero son muy sentimentales.

¿Qué destacaría de las fallas de El Camp de Morvedre?

Destacaría las ganas de querer mejorar nuestras costumbres, la fiesta y que para ello, trabajamos siempre en común. Considero que el colectivo es muy proactivo y cooperativo, muy abierto y muy agradecido y que cuando se trata de fallas, vamos todos a una. Respecto a otros municipios, hay algunas diferencias que nos hacen singlares. Por ejemplo, las fallas en el Camp de Morvedre se plantan el 14 de marzo y que además del color que los monumentos dan, tenemos concurso de decoración de calles, por lo que todos los barrios cercanos a los casales están espectaculares, llenos de color. Que hacemos paseíllos el 15 en Faura y Gilet, el 16 en Sagunt y el 17 en el Port de Sagunt, visitando a todas las fallas del Camp de Morvedre, todos los falleros estamos en la calle vestidos; para quien le guste ver nuestra indumentaria, esto es espectacular. Y que casi todas las fallas tienen su propia verbena y en Sagunt todas las noches hay fiesta, gracias a ‘Viu les Falles’, en la Glorieta de Sagunt. Las fallas se respiran las 24 horas del día.

¿Cambiaría o añadiría alguna cosa en la fiesta actual de la comarca?

Yo le daría una vuelta a la figura de presidente infantil de la comarca, para que algunos niños también pudieran vivir la experiencia tan bonita que es representar a las fallas del Camp de Morvedre y abrir la puerta a un futuro más igualitario.

Un deseo para estas Fallas

Deseo que salga el Sol y que las fallas 2026 sean respetuosas, que la violencia no tenga cabida y que todo el mundo se lo pase bien.

CUESTIONARIO PERSONAL