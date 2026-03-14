"Vamos a por todas con la falla infantil de Gilet"

La falla de Gilet sigue imparable. El censo continúa creciendo en una comisión que desde sus inicios ha apostado por convertir la comisión en una gran familia, objetivo que cumple sin ninguna duda. La cuota familiar ha favorecido tanto el incremento de falleros como un hermanamiento interno, que atrae cada año a más personas a la falla.

Esta es parte de la esencia de la falla de Gilet, una comisión que rompe con los tópicos de que la fiesta es exclusiva para los falleros, en este caso, no es así. "Sin el pueblo de Gilet , sin los vecinos y vecinas, las fallas aquí serían diferentes. Son pieza clave", afirmaba a Levante-EMV, el presidente Armando García.

Por eso, la falla de Gilet abre su semana fallera a la ciudadanía, y la programación y la fiesta la hacen extensiva a toda la población. El ejemplo está en las cinco noches de música que han contratado en la Plaza de la Estrella, dos orquestas (14 y 16 de marzo), a lo que se suma DJ y actuaciones musicales, el resto de días. A esto hay que añadir, la jornada del 18, que la falla bautiza como el día grande, repleto de actividades, entre las que no falta la gran fideuà y la Ofrenda el día 15.

Participantes en los playbacks de FJFS / Falla Gilet

Crida y más

Otro de los actos que abren a los vecinos y vecinas es la Crida, de reciente celebración, que cada año va sumando adeptos en la plaza. Será el sábado 14 a las 20 horas, momento en el que las falleras mayores, Alba del Carmen Medida y Triana Micó, acompañadas del presidente y presidente infantil, Víctor la Roda, se dirijan al pueblo de Gilet para invitarles a vivir las fiestas desde uno de los balcones de la plaza.

El calendario está repleto de actos y citas para los falleros de Gilet, una gran actividad de la que se responsabiliza, en buena medida, al colectivo de gente joven que desde hace unos años "está muy motivado y ha decidido coger las riendas de la falla y tirar del carro, aunque siempre con el conocimiento y la importante aportación de los veteranos, imprescindibles", apuntaba el presidente.

Dia de la fideuà / Falla Gilet

A por la infantil

En cuanto a objetivos, desde Gilet apuntan al monumento infantil. "Este año vamos a por todas con la falla que nos plantará Pepe Gómez. Estamos en sección primera y queremos el primer premio", comentaba ilusionado García.

La cabalgata también es uno de sus puntos fuertes, tanto el disfraz como el baile. A esto se suma el teatro, del que se han llevado el segundo premio al actor secundario y escenografía, y tercero al actor principal, a la mejor actriz y al vestuario.