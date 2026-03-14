La Fallera Mayor infantil de Sagunt: "Me ha sorprendido mucho el cariño de la gente"

La Fallera Mayor Infantil de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) espera con mucha ilusión junto a su Corte de honor la llegada de la semana fallera para disfrutar de todos y cada uno de sus actos que espera vivir intensamente.

¿Cómo ha vivido este ejercicio fallero tan especial para usted?

Lo he vivido con muchísima ilusión y emoción desde el primer día. Ser la Fallera Mayor Infantil de la Federación Junta Fallera de Sagunto es un sueño para mí y estoy disfrutando cada acto y cada momento muchísimo. Está siendo un año muy especial que siempre llevaré en el corazón.

¿Qué espera de la semana grande de la fiesta fallera?

Espero vivirla con mucha ilusión y disfrutar mucho de todos los actos. Tengo muchas ganas de ver todas las fallas plantadas en la calle y de compartir esos días tan especiales junto a Ana, mi Corte de Honor Infantil, la Corte de Honor Mayor, miembros de FJFS y todos los falleros y falleras del Camp de Morvedre.

Fallera Mayor Infantil de Sagunt / FJFS

¿Hay alguna cosa del cargo que le haya sorprendido?

Me ha sorprendido mucho el cariño de la gente. En cada acto, en cada comisión que visitamos, siempre nos reciben con mucha ilusión y eso es algo que me emociona mucho. También he descubierto todo el trabajo que hay detrás de las Fallas y de cada acto.

¿Considera que son muchos los actos a los que hay que acudir?

Son muchos actos, pero todos son muy especiales. Cada uno tiene su importancia y todos forman parte de esta gran fiesta. Para mí es un privilegio poder representar a toda la xicalla del Camp de Morvedre.

¿Cuál es el acto que espera con más ganas y por qué?

Tengo muchas ganas de vivir toda la semana fallera, porque son los días más bonitos para todos los falleros y falleras. Pero si tengo que elegir un acto, el que más espero es la Ofrenda, porque es un momento muy emotivo y muy especial para mí.

¿Cómo es su relación con su compañera de reinado y sus Cortes de Honor?

Es muy buena. Nos llevamos muy bien todas y estamos compartiendo momentos muy bonitos juntas. No paramos de hacer TikToks y hacernos fotos en todos los actos. ¡Ja, ja, ja! Estoy convencida de que la amistad con todas ellas durará toda la vida.

¿Qué destacaría de las fallas de El Camp de Morvedre?

Destacaría la gran ilusión de todas las comisiones y el trabajo que hacen durante todo el año. También la unión que hay entre todos los falleros y falleras y el trabajo de FJFS para que nuestras Fallas sigan creciendo cada año.

Noa con su Corte de Honor / FJFS

¿Cambiaría o añadiría alguna cosa en la fiesta actual de la comarca?

Creo que nuestras Fallas son muy bonitas tal y como son. Si pudiera pedir algo, sería que cada año participen más niños y niñas, porque ellos son el futuro de la fiesta y los que mantendrán viva esta tradición.

Un deseo para estas Fallas

Mi deseo es que todos los falleros y falleras y todos los vecinos del Camp de Morvedre disfruten mucho de estas Fallas 2026, que las vivamos con alegría, con respeto y con mucha ilusión. Y que sean unas Fallas inolvidables para todos.