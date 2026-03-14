La falla de Faura, amb la música com a protagonista

La festa del municipi estarà marcada per la música i la diversió per a tots i totes

Els màxims representants de la Falla Vila de Faura. / A.F.

Anna Biosca

Faura

Als carrers de Faura ja fa olor a pólvora, a bunyols i a xocolate. El casal ja està a punt i tots els fallers i falleres ja tenen els seus vestits preparats per viure la gran setmana fallera, aquella que duen tant de temps esperant, des de que el 19 de març de l’any passat els seus monuments cremaven en foc i es convertien en cendra; cendra que tornaria a resorgir en aquest nou exercici, que torna l’alegria a tota una població que viu amb intensitat les festes josefines.

A la Falla Vila de Faura, les seues representants, Alejandra Ramón Mañogil (Fallera Major Infantil) i Rosa Badia Pérez (Fallera Major) estan pletòriques per viure el seu any, un any que mai oblidaran.

Programació

El 14 de març ve carregat de música, amb el grup Sweet Duo, una parella musical de veu i guitarra, que es dedica a donar concerts en acústic o per a diverses menes d’esdeveniments, actuarà a les 23 hores.

Falla Vila de Faura en la cabalgata de este año. / Falla Vila de Faura

El dia 15, a les 23.30 hores, serà el torn del grup Dúo Elite, que ja té experiència tocant a falles de diversos municipis valencians.

Ja el dia 18, es continuarà amb la música amb el play-back faller, on els comissionats passaran una estona molt divertida junt als seus amics i amigues i, també, es posarà música al carrer.

Noticias relacionadas

Sant Josep

Per acabar aquesta setmana i l’exercici 2026, el dia 19, dia del patró de les Falles, Sant Josep, es batejarà els monuments fallers, montants amb molta estima pels artistes i contemplats durant tota la setmana per veïns, veïnes, fallers i falleres. Per la vesparada, es prepararà un parc infantil per als més xicotets i, al voltant de les 20.30 hores es cremarà la falla infantil i a les 23 hores la falla major.

