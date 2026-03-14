Así son las cortes de honor de las Fallas 2026 Sagunt

Catorce falleras están viviendo un año de ensueño. Las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) 2026, Ana Martínez Llopis y la pequeña Noa Barea Encinas, comparten su reinado con seis niñas y seis mujeres que, constituidas en sus Cortes de Honor, son esenciales y prestan un gran apoyo en los actos de este ejercicio.

Corte de Honor Infantil. / FJFS

Noa se ha rodeado de un equipo de pequeñas falleras que está disfrutando de forma muy intensa. La máxima representante infantil de la fiesta josefina comparte este año con dos niñas a las que ya conocía de su etapa como Fallera Mayor Infantil de Els Vents en 2024. Son Daniela Caballero Bosch (El Romano) y Paula Rovira Cayuela (Eduardo Merello). Otras dos componentes de la corte también representaron a sus comisiones, pero 2025, como son Paula Ramón Mañogil (Vila de Faura) y Raquel Gargallo Alcaide (Eduardo Merello).

Grupo de amigas

Este grupo de amigas se completa con la más pequeña, Candela Martínez Gómez (Plaza Rodrigo), un auténtico terremoto, y Evolet Dols Sánchez (La Palmereta), hija de una integrante de la Corte de Honor de la FJFS del pasado ejercicio.

Por su parte, la Fallera Mayor de 2026 es la segunda mujer en ostentar el título de máxima representante infantil y mayor. En un guiño a aquel 2013, Ana ha recuperado en su Corte de Honor a Maeva Sotoca Sánchez (La Marina), mientras que Sonia Córdoba Arranz (Eduardo Merello) ya formó parte de este grupo en 2009.

Apasionadas

Corte de Honor de la Fallera Mayor de FJFS. / FJFS

Otras buenas amigas de las que se ha rodeado son Paula Pacheco Navarro (El Romano), que formó parte de la Avinguda con Ana Martínez Llopis, y Andrea Martínez Bronchú (Eduardo Merello). Este equipo lo completan Paula Godos Llanes (La Victoria) y Rosa Manzano Barelles (Vila de Faura), dos auténticas apasionadas de la fiesta josefina.

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Amistades y recuerdos

El cariño y la conexión que mantienen todas ellas se puede ver en cada uno de los actos que están compartiendo en este ejercicio fallero, un año que están exprimiendo al máximo y del que, en estos próximos días, podrán disfrutar con intensidad y llevarse tanto amistades como recuerdos para el resto de sus vidas.