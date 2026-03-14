Presidente de la Federación de Sagunt: "Las Fallas necesitan más apoyo económico"

¿Qué balance hace de estos dos años al frente de la Federació Junta Fallera de Sagunt (FJFS)?

El balance es claramente positivo, porque, en esencia, hemos cumplido con los objetivos. Nuestro programa siempre se ha desarrollado de la mano de las mesas de trabajo de la FJFS y en consenso con todas las comisiones, poniendo a las personas en el centro de cada decisión. Nos encontramos con un censo fallero en crecimiento y con una participación cada vez mayor en los actos, lo que nos obligó a actualizar la organización de la programación fallera anual. Hemos trabajado para adaptar la fiesta a esa nueva realidad, pero sin olvidar nunca de dónde venimos. Porque si algo tenemos claro es que las Fallas pueden evolucionar, pero su esencia y su tradición siempre deben seguir siendo nuestra bandera.

¿Qué destacaría del equipo que le ha acompañado en este mandato?

Destacaría, sin ninguna duda, su compromiso. Se ha vaciado por completo por las Fallas. Ha trabajado con una enorme vocación de servicio hacia el colectivo fallero y ha dedicado muchísimas horas de forma desinteresada. Como en cualquier proyecto intenso, hemos tenido errores y áreas de mejora, pero también hemos conseguido aciertos importantes que han ayudado a hacer crecer la fiesta. Si algo me queda de estos años es la tranquilidad de saber que todos y todas lo hemos dado todo. Lo digo con total sinceridad: ha sido, probablemente, el mejor equipo que ha tenido la Federació Junta Fallera de Sagunt en toda su historia.

¿Cómo definiría las fallas del Camp de Morvedre?

Son una fiesta extraordinaria, con una personalidad muy marcada y profundamente vinculada a la gente. Tenemos la suerte de contar con comisiones en toda la comarca, cada una con su propia idiosincrasia, que hacen que merezca la pena recorrerlas y visitarlas. Nuestras calles se llenan de indumentaria valenciana, de música, de pólvora y de cadafales que convierten estos días en una celebración colectiva. Pero, sobre todo, son unas fallas cercanas, abiertas, inclusivas y participativas. Aquí la fiesta se vive en la calle y se comparte entre falleros y no falleros, porque las Fallas del Camp de Morvedre son, ante todo, una fiesta del pueblo y para el pueblo. Es una fiesta profundamente ligada a la ciudadanía. Las Fallas del Camp de Morvedre son Fiestas de Interés Turístico Nacional desde 2013 y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2016.

Adaptación de la fiesta

¿Hubiera hecho alguna cosa diferente?

Cuando el tiempo pasa siempre es fácil pensar que algunas cosas podrían haberse hecho de otra manera, porque los errores forman parte de la gestión. Pero también es cierto que teníamos un reto muy importante: adaptar la fiesta a una realidad con más falleros y más participación. La inacción habría sido el verdadero fracaso. Nosotros apostamos por actuar, por introducir cambios y por probar nuevas ideas. En algunos casos habremos acertado más y en otros menos, pero estoy convencido de que hemos puesto el germen para que muchos actos sigan creciendo.

¿Qué idea o proyecto se le queda en el tintero?

Sin ninguna duda, el Museo Fallero de Sagunto. Somos el principal colectivo asociativo de la comarca y no podemos permitir que nuestro patrimonio artístico esté en unas instalaciones que no reúnen las condiciones que merece. El espacio actual no puede considerarse un verdadero museo y eso significa que parte de nuestra historia está prácticamente escondida. Recuerdo cuando expusimos algunos ninots en un centro comercial y muchas personas se sorprendían al descubrir el nivel artístico. Eso demuestra que tenemos un patrimonio que merece ser visto, cuidado y valorado.

Una imagen de la Crida de este año. / FJFS

De las novedades que han incluido en este mandato, ¿cuál destacaría?

Más que una sola iniciativa, destacaría el trabajo realizado para situar definitivamente a las Fallas de Sagunto y del Camp de Morvedre en el mapa. Durante estos años se han organizado numerosos actos, pero uno de los momentos más especiales fue la despedida de las Falleras Mayores de la Comunitat Valenciana en el Teatro Romano. Fue un evento de enorme dimensión dentro del mundo fallero y celebrarlo en un escenario tan emblemático fue extraordinario. Aquella noche muchas juntas locales nos trasladaron que había sido una de las despedidas más espectaculares. Además, por fin tenemos un lugar digno para la exposición del ninot y de bocetos. Nuestras fallas son más igualitarias, inclusivas y sostenibles. Se tiene en cuenta a la 'xicalla' en la programación. Las galas de la cultura, la carrera popular y la gala del deporte han venido a quedarse. Los trajes oficiales son admirados allá donde van con el dibujo exclusivo Sagunt y en la Crida hemos sentado un formato muy potente que gustó mucho. Podríamos seguir con actos como paellas más trobades con éxito de participación, o la elección en varios días de las Falleras Mayores de FJFS. También resaltar la calidad de acabado del llibret oficial con una maquetación moderna y actual, la renovada página web o la ingente actividad en redes sociales de nuestros actos, entre muchas acciones o actividades.

Infrafinanciación

¿Cree que se necesitaría más apoyo económico de las administraciones y las grandes empresas?

Las administraciones públicas realizan un esfuerzo importante, pero es evidente que las Fallas necesitan más apoyo económico. Somos el principal colectivo asociativo de la comarca y, sin embargo, estamos infrafinanciados, algo que además hemos demostrado con estudios. Me gustaría destacar que somos el único colectivo asociativo que aglutina bajo un ente a todas las asociaciones culturales de la comarca. Cada euro que se invierte en Fallas vuelve multiplicado a la economía local, porque todo se reinvierte en la propia comarca. Además, durante este mandato hemos trabajado para dinamizar los ingresos atípicos y hemos conseguido triplicarlos, gracias a nuevas colaboraciones con empresas del municipio, lo que nos ha permitido mejorar la programación fallera.

¿Qué imagen cree que proyectan las fallas fuera de nuestras fronteras?

Las Fallas de Sagunto proyectan una imagen de seriedad, compromiso y respeto por la tradición. En número de comisiones nuestras 30 fallas representan la tercera potencia a nivel mundial, tras Valencia y Alzira, y contamos con cerca de 6.000 falleros. Cada vez hay más artistas de prestigio que quieren plantar aquí y los presupuestos dedicados a los monumentos son cada vez mayores. Además, nuestras comisiones destacan por su implicación cultural, especialmente en el mundo del llibret, donde cada vez tenemos mayor reconocimiento. Todo hace que nuestras Fallas sean cada vez más conocidas y respetadas dentro del ámbito valenciano. Todo esto, unido a la gran difusión en medios de comunicación de la FJFS y el gran impacto en medios regionales y locales hacen que Sagunto se sitúe en el 'mapa faller valencià' como un referente.

Alegría fallera

¿Un deseo para estas Fallas 2026?

Que toda la ciudadanía las disfrute con intensidad. Las Fallas son la mayor exposición de arte efímero en la calle que existe y tenemos el privilegio de vivirla cada año en nuestra tierra. Disfrutemos de la música, de la indumentaria, de los monumentos, de la pólvora y de esa alegría de vivir que forma parte de nuestra cultura. Las Fallas son emoción, convivencia y tradición.

¿Se presentará a la reelección al cargo?

Este año hay elecciones, pero ahora mismo no es el momento de hablar. Sería una irresponsabilidad entrar en ese debate, cuando estamos a las puertas de la semana fallera. Todo el equipo y yo estamos centrados en organizarla con el máximo rigor para que nuestras comisiones y la ciudadanía puedan disfrutar de la mejor semana fallera posible. Cuando llegue el momento oportuno, se tomará la decisión con la serenidad que merece.