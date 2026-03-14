Noche de reconocimientos en una falla del Port de Sagunt

La carpa de la Falla El Palleter del Port de Sagunt se vistió este viernes de reconocimientos en la entrega de sus “Premios Palleter” 2026. Estos galardones fueron creados en el 2002 dentro de las actividades culturales, para reconocer a aquellas entidades o personas que "trabajan o luchan en pro de una causa justa en beneficio de todos, como lo hizo el 23 de mayo de 1808 Vicent Doménech "El Palleter", que da nombre a nuestra comisión fallera", explicaban desde la entidad.

Uno de los más importantes es el "Premio Palleter", que este año ha recaído en la Asociación InsProject "por su trayectoria, su metodología y su impacto social". Una entidad que tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida y de los aspectos relacionales de personas en riesgo de exclusión (personas con discapacidad, mayores, etc…) a través de la expresión corporal, emocional y artística con un objetivo terapéutico.

El Palleter también reconoce al comercio local; su colaboración y trabajo en pro de la fiesta a través de un concurso de escaparatismo. Precisamente, esta gala desveló los nombres de los comercios ganadores en esta convocatoria, al escaparate más fallero. Los galardonados son: Carla Checa estética y bienestar, Ds laboral, Galaxia cosméticos. "Tres premios a los mejores decorados con motivos falleros/valencianos", matizaban. Una entrega que fue aprovechada para "agradecer a nuestras empresas y entidades colaboradoras el estar junto a nosotros durante este ejercicio", afirmaban.

A esto se le sumó un reconocimiento al Fertiberia Balonmano Puerto por su 75 aniversario que fue recogido por su presidente, Carlos Argente.

El presidente del Fertiberia, al recoger la distinción. / Levante-EMV

Palleter de oro

Pero sin duda, uno de los momentos más esperados fue la entrega de los Palleter de Oro, un distintivo en forma de estatuilla que se le da a los falleros que llevan 25 años en la comisión. Este año, la comisión ha entregado cuatro: Escarlata Belmonte Robles, ⁠Christian Pérez Amores, ⁠Raúl Ríos e ⁠Irene Roselló López.

A estos premios hay que sumar los educativos, gracias al Concurso de Fallas de Colegios “Premio Juan Belmonte”, que otorga tres banderines acreditativos de las mejores fallas escolares. "El fondo de este premio es cohesionar el esfuerzo educativo que se realiza en los colegios en pro de las fallas", añadían. Otros reconocimientos que se entregarán el 18 de marzo.

A la gala, que finalizaba con un vino de honor, asistía la Fallera Mayor de Sagunt, Ana Martínez, acompañada por el presidente y dos vicepresidentas de FJFS.