Sagunt: Convocan una concentración mientras se vota la incorporación de mujeres en la Semana Santa

La cofradía que organiza la Semana Santa saguntina desde hace más de 500 años votará de nuevo el próximo 22 de marzo si acepta abrir la entidad a la participación de las mujeres, tal y como viene demandando la plataforma 'Semana Santa Inclusiva'. Será una decisión determinante no solo para el futuro del colectivo sino también para que siga adelante o no el expediente que abrió el Ministerio de Industria y Turismo para valorar si le retira el "interés turístico nacional" a la vista de ese veto por una cuestión de género.

Por ello, desde el colectivo 'Semana Santa Inclusiva' se ha decidido convocar una concentración justo ese día a las 16 horas para demandar la incorporación de todas las personas bautizadas y cumplir así, entre otras cosas, con los criterios de no discriminación que, como ya informó Levante-EMV, ponen en jaque la consideración de interés turístico nacional.

La convocatoria se ha hecho "con un carácter cívico y constructivo" a las puertas de la ermita de la Sang, que es la sede de la cofradía. Por tanto, coincidirá en el tiempo y casi en el mismo lugar con la celebración de la junta general prevista a esa hora, dentro del edificio, donde los cofrades valorarán primero otras cuestiones e, inmediatamente después, en una sesión extraordinaria, votarán por tercera vez la posibilidad de permitir la entrada de mujeres.

Daniel Tortajada

Desde la organización inclusiva se hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en esta concentración y respalde lo que consideran una reivindicación justa e igualitaria dentro de las tradiciones religiosas de la ciudad. Según señalan, el objetivo es “conseguir todo el apoyo posible para que esta propuesta salga adelante y se vote a conciencia”.

Visibilizar el respaldo social

La iniciativa se enmarca dentro del movimiento que promueve una Semana Santa acorde con la sociedad actual y su legislación, en la que hombres y mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en las distintas manifestaciones religiosas de la ciudad.

La concentración pretende visibilizar el respaldo social a esta propuesta antes de que se produzca la votación en el seno de la cofradía. Fuentes de este colectivo señalan que “después de tres intentos, creemos que la Cofradía ya está preparada para asumir el cambio estatuario que permita la entrada a toda persona católica que quiera incorporarse a este histórico colectivo”.