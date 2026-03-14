Susto en una finca del Port de Sagunt
Un incendio en el portal ha generado una gran humareda y ha obligado a vecinos a refugiarse en la terraza
Los vecinos de una finca del Port de Sagunt se han visto sobresaltados este sábado por la mañana por un incendio en el cuadro de contadores situado en el portal.
El hecho se ha producido poco antes de las 10,30 horas en la calle Virgen del Losar por causas que no han trascendido y ha movilizado a efectivos de Bomberos, que han actuado con tres dotaciones así como el sargento del parque comarcal de Sagunt.
Las llamas han provocado gran cantidad de humo en todas las plantas y viviendas, lo que ha llevado a algunos vecinos a refugiarse en la terraza de la finca. Los bomberos, después de sofocar el fuego, han ventilado todo el lugar, como han confirmado fuentes del Consorcio Provincial a preguntas de Levante-EMV.
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