Canet recuperará uno de sus corredores verdes entre la playa y el pueblo

Canet d'en Berenguer ha dado el pistoletazo de salida al proyecto de restauración ambiental y paisajística del camí del Horts, con el que se pretende recuperar uno de los principales corredores verdes entre mar y pueblo. Una vía de conexión entre los dos núcleos urbanos a través de la naturaleza, paisajes y tradición, ya que antaño era el camino mas utilizado por los lugareños para llegar hasta el mar.

La iniciativa que se enmarca dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, dentro del "Eje Transición Verde y Sostenible", cuenta con dos fases bien diferenciadas que supondrá una inversión cercada a los 400.000 euros, financiados con Fondos europeos.

La primera de las actuaciones es la creación de un aula de naturaleza, proyecto que ya se ha licitado bajo un presupuesto de 202.500 euros, cuyo plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 17 de marzo. Para el desarrollo de esta fase, el ayuntamiento ha arrendado una parcela de poco más de 8.300 metros cuadrados en la que creará este centro de interpretación, un alquiler anual de 613,47 euros. Después de una primera licitación desierta para el arrendamiento de una parcela colindante al camino, el ayuntamiento encontró este suelo que es propiedad de la empresa Olibander y tres dueños particulares.

Según la intención municipal, este espacio servirá para que residentes y visitantes aprendan sobre la agricultura típica de Canet, así como de su fauna y flora autóctona. La organización de visitas, talleres y charlas para grupos escolares y turistas, con el fin de dar a conocer el patrimonio natural y cultural, forma parte del fin educativo de esta iniciativa.

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Daniel Tortajada

El aula de la naturaleza se complementa con la puesta en marcha de 32 huertos urbanos, cada uno de ellos con una extensión de 50 metros cuadrados, que recordarán la tradición agrícola y de cultivos que siempre hubo en Canet y que su crecimiento urbanístico ha dejado desde hace años en un segundo plano, siendo caso inexistente.

Tanto los huertos urbanos como el aula de naturaleza deberán estar listos para verano, tal y como recoge el Plan de Sostenibilidad Turística y las condiciones de financiación de la iniciativa.

Segunda fase

En cuanto a la segunda fase, que cuenta con un presupuesto que ronda 187.000 euros, el proyecto de restauración ambiental y paisajística contempla el acondicionamiento de la carretera que conecta ambos núcleos de población, pero especialmente la recuperación de la senda de Sant Roc. Un sendero que no presenta hoy en día las condiciones para su uso y disfrute, dado el paso del tiempo y la cantidad de maleza acumulada que lo tapa en la mayor parte de tramos. La habilitación de este camino, con el que se pretende también fomentar los traslados a pie, supondrá la revalorización de este eje de conexión que discurre al lado de campos agrícolas que forman parte de la historia económica, gastronómica y cultural de Canet.

La recuperación de la senda de Sant Roc tiene un componente sentimental para los caneteros y caneteras, ya que era este el itinerario elegido para el traslado de la patrona, la Virgen contra las fiebres, que como cuenta la leyenda fue encontrada en el mar, un 8 de septiembre, hace 500 años. La historia narra que apareció un misterioso cuadro con su imagen en la playa.

Esta segunda actuación se espera sacar a concurso en breve, ya que el ayuntamiento trabaja en la elaboración de los pliegos.