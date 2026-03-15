El censo fallero del Camp de Morvedre vuelve a dispararse

El censo fallero del Camp de Morvedre continúa la línea ascendente de los últimos años, sobre todo tras la pandemia de covid-19. El presente ejercicio, la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) cuenta con 5.839 personas, un 5,9 % más respecto al anterior, cuando eran 5.511, y más de un 19 % respecto al previo, cuando rozaban las 4.900. Según los datos oficiales, esta 'población' fallera se corresponde con 4.625 integrantes de las comisiones adultas, que absorben todo el crecimiento, y 1.214 de las infantiles, que, de hecho, son 40 menos que el año pasado.

Entrega de los premios falleros en Sagunt el pasado año. / Daniel Tortajada

Como sucede desde hace tiempo, la comisión más numerosa del Camp de Morvedre es la falla Plaza Rodrigo del Port de Sagunt que, este 2026, ha sobrepasado el medio millar de falleros, 509, por los 466 de 2025, de los que 440 son adultos y 69 infantiles. La Victòria ocupa la segunda posición con 471, una treintena más que el año pasado, con 347 adultos y 124 infantiles. En esta última categoría, es la comisión con mayor número de niños y niñas y la única que supera el centenar.

Visita a la Diputació de València / Ayuntamiento de Sagunt

Más de 200

El podio de las fallas más populares lo completa La Marina, con 382 falleros censados, 316 adultos y 66 infantiles, mientras que El Palleter cuenta con 360 miembros (294 adultos y 66 infantiles).

Por encima de los 200 integrantes también están las fallas Eduardo Merello (353 personas: 262+91); La Palmereta (341: 253+88); Gilet (312: 267+45); Els Vents (275: 225+50); Churruca-Hispanidad (271: 214+57); Luis Cendoya (234: 198+36) y Teodoro Llorente (213: 192+21).

Por su parte, en el casco histórico de Sagunt solamente una comisión alcanza los 200 integrantes. Este es el caso de La Vila que, otro ejercicio más, cuenta con el mayor censo del núcleo, pese al ligero descenso respecto al año pasado, con 135 adultos y 65 infantiles. Por el encima del centenar están Santa Anna (163: 127+36); El Romano (151: 130+21); La Palmera (146: 118+28); Avinguda (138: 114+24); El Mercat (126: 83+43) y Sant Francesc (124: 111+13).

Menos de 50

Entre los censos más escasos, según siempre la información que maneja la FJFS, se encuentran comisiones como Nou Montíber o El Remei, que cuentan con 36 (31+5) y 38 (29+9).

A la cola se sitúa la falla de Baladre, donde apenas queda una treintena de integrantes que mantienen viva la tradición de las fiestas josefinas en este barrio.