Decepción en una de las fallas de Especial de Sagunt: el artista no cumple las expectativas ni el presupuesto

La decepción, la desilusión y el malestar se han adueñado de una de las fallas del Port de Sagunt que compite en la máxima categoría, La Victoria, al ver que el prestigioso artista en el que había confiado este año por primera vez, Carlos Carsí, no ha llegado plantar todo lo pactado ni con la calidad esperada.

Varios integrantes de la comisión así lo han confirmado a Levante-EMV tras ver con desolación que su monumento grande se aleja de lo acordado y de los 50.000 euros presupuestados, "a pesar de que los trabajadores enviados por el taller se dejaron la piel hasta el último momento para intentar dejarla lo mejor posible", admitía uno de los falleros, José Luis Martí.

Aún así, falleros de La Victoria estuvieron lijando y pintando hasta altas horas de la madrugada para lograr el mejor acabado. Y eso que aún recibieron ayuda de otra comisión para recoger una pieza que faltaba del remate. "Ahí se vio la 'germanor'", agregaba.

Falla La Victoria. / Paco Quiles

"El artista es verdad que vino el jueves descompuesto, reconociendo que se le había echado el tiempo encima. Pero la noche de la plantà ya no apareció", añadía Martí, sin perder de vista que este profesional planta también este año una falla de València de categoría especial, la de Cuba-Literato Azorín. "Pero para nosotros es una pena. Estamos todo el año trabajando, con nuestras cuotas, nuestra ilusión. Y luego, pasa esto", decía.

Menos ninots y mal acabados

Además de echar en falta ninots y calcular que "solo ha hecho el 70% de los previstos", a juicio de Martí, la comisión vio cómo les llegaban algunos sin pintar ni acabar de lijar o que les faltaban escenas, como una que reproducía la cercana rotonda que siempre se suele inundar en cuanto hay lluvias torrenciales. "Hemos tenido hasta desperfectos en el cuerpo central porque se voló en la góndola del transporte porque estaba tierno, no estaba acabado de hacer. Además, la estructura que nos ha plantado no tiene nada que ver con lo que se prometió", remarcaba otro fallero, Paco Quiles, incidiendo en que las piezas tampoco encajaban y calculando que el volumen del monumento "es un 50% menor del previsto, porque faltan estructuras".

A esto se le suma el bajón de calidad. "Estará al 40% de lo esperado", calculaba Martí.

Cartel colocado en la falla para dar cuenta de lo ocurrido. / Paco Quiles

Para dejar constancia de lo ocurrido, la comisión ha incorporado un cartel a la falla donde le deja claro que "nunca lo olvidarán" y a la comisión "no volverá", además de incorporar una imagen donde ha tratado de reproducir esa escena que nunca ha llegado a cobrar forma.

La falla tampoco descarta emprender acciones contra el artista pero, como añadía Martí, "será algo a abordar en la ejecutiva después de Fallas. Ahora queremos disfrutar y olvidar este mal trago", decía.

Detalle del cuerpo central con desperfectos. / Levante-EMV

Aún con ese regusto amargo, ahora las esperanzas están puestas en el monumento infantil, donde repite Vicente Gomar tras el primer premio logrado el pasado ejercicio: Una falla que es la más cara de la comarca, 20.000 euros.