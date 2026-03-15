El viento derriba ninots y partes de ornamentaciones en Morvedre
Las rachas marcan la visita del jurado a las Fallas de Morvedre
El viento marcó la plantà de las fallas del Camp de Morvedre y las primeras horas después de ella.
La situación más complicada se vivió en la comisión de Sant Francesc de Sagunt, donde parte del cuerpo central y varios ninots cayeron cuando era aún de noche, si bien luego los falleros lo pudieron arreglar.
Además de derribar algunos ninots o escenas en fallas como Santa Anna de Sagunt o la infantil de Churruca del Port de Sagunt, también ha tirado al suelo ornamentaciones, como la de la Plaza del Sol del Port de Sagunt, una comisión que siempre hace un gran esfuerzo en este apartado y suele pelear por este premio.
Aún así, predominaba la idea de intentar repararlo cuanto antes o cuando el viento diera tregua.
También las rachas han marcado esta mañana la vista del jurado a los monumentos de las 30 comisiones que hay en Sagunt, Faura y Gilet pues algunos carteles de la crítica estaban volcados.
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