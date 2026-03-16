Las Fallas se dejan sentir en Canet

La comisión Amics de la Mar ya vive las Fallas en Canet d’en Berenguer; una localidad que no ha dudado en regular los horarios y lugares donde tirar petardos. La entidad, que no forma parte de la Federación Junta Fallera de Sagunt, cumple sus ocho años de actividad, que este ejercicio cuenta con los jóvenes Claudia Pérez y Sergi Catalán como Fallera Mayor y presidente infantil. Es el segundo año con representantes entre los más pequeños.

Monumento de Amics de la Mar. / Levante-EMV

En los últimos ejercicios, el monumento se ha dedicado a la gastronomía (2024) y a los extraterrestres (2025), y en esta ocasión lleva por título 'A fer la mar!'. El principal elemento es un barco y, a su lado, una sirena frustrada por no poder encender un petardo, un pulpo tomando chocolate con churros, un pez globo 'influencer', una estrella de mar sindicalista que pide un horario más digno o un pez DJ que no tiene ningún ritmo. El mensaje es claro, si todo se va 'a fer la mar!', mejor tomárselo con humor.

Monumento infantil de la falla de Canet d'en Berenguer. / Levante-EMV

Por lo que respecta a la falla infantil, el océano es el gran protagonista y lleva por título ’Me.du.sa a la mar’. El monumento ha sido elaborado por los miembros de la comisión.

Casi 40 eventos

Las fiestas en Canet incluyen casi 40 eventos, que están abiertos a la participación, hasta la cremà que está programada para el jueves día 19 a las 20 horas.

Entre las actividades destacan la actuación del monologuista de El Hormiguero Jesús Manzano, el tardeo musical de miércoles 18 (a partir de las 17.30 horas) con los grupos Water Parties y Los Secuaces (con Leandro Yaguas), o la macropaella de jueves 19 (15 horas).

Heterogeneidad

Una de las características de Amics de la Mar, con sus casi cien integrantes, es su carácter heterogéneo, ya que muchos de sus miembros no son de Canet, sino que tienen en la localidad su residencia de verano. Así, una parte importante de sus miembros proceden de distintos puntos de España, como Madrid o Valladolid, e incluso del extranjero.