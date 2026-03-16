Dónde y cuándo disfrutar de la pirotecnia en las Fallas de Morvedre

Los espectáculos pirotécnicos son una de las claves de las Fallas y en el Camp de Morvedre esto no es una excepción.

Las principales citas son las mascletaes programadas por el ayuntamiento. La primera está prevista este lunes día 16 a las 14 horas en la plaza Cronista Chabret, a cargo de la Pirotécnica Mediterráneo.

Mascletà de València. / Kai Försterling /EFE

Martes

El martes 17 de marzo la mascletà será en la plaza del Sol del Port de Sagunt, también a las 14 horas, a cargo de Hermanos Caballer Pirotécnicos.

Por la noche, se celebrará la Nit del Foc a las 23:59 horas con el disparo de un castillo de fuegos artificiales en la calle Doctor Fleming (Triángulo Umbral), a cargo de la Pirotécnica Mediterráneo.

A esto se añade la oferta preparada por las distintas comisiones.

Castillo

La Falla La Victòria del Port de Sagunt mantiene su tradicional Nit del Foc el día 18 a las 23:59 horas a cargo de la pirotecnia Lluch de Faura y la mascletà del jueves 19 a las 14:00 horas. Antes de la cremà, también disparán un castillo pero ahí ya no concretan la hora pues ésta depende siempre de los horarios de los bomberos y del premio obtenido por la falla grande, pues siempre se quema al final la comisión ganadora del primer premio.

Sant Josep

Otras fallas de especial como El Palleter, La Marina y Plaza Rodrigo del Port de Sagunt también ha vuelto a programar una mascletà el día 19 a las 14 horas. La primera estará a cargo de la pirotecnia Turís y las otras dos, serán disparadas por Lluch de Faura.

También el día 19, tras la ofrenda, habrá una cita similar en demarcaciones como la de Luis Cendoya y, por supuesto, no faltarán los fuesgos artificiales en la cita con el fuego y la 'cremà'.