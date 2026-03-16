Plaza Rodrigo revalida su trono en Morvedre

La euforia, la alegría y todo tipo de sensaciones han vuelto a estallar ante el Ayuntamiento de Sagunt con la entrega de los premios falleros 2026. La comisión Plaza Rodrigo del Port de Sagunt ha hecho lo que a algunos les parecía un sueño y ha vuelto a revadilar su trono en el Camp de Morvedre por quinto año consecutivo mientras una de sus fuertes rivales, El Palleter, se ha impuesto a nivel infantil, pero se ha tenido que conformar con el segundo premio de la sección especial en los monumentos grandes.

De nuevo, un monumento del artista Erik Martínez ha llevado a lo más alto a Plaza Rodrigo tras 11 años plantando con la comisión. Lo ha hecho con su propuesta titulada "Conte contat, conte cremat" que partía con un presupuesto de 50.000 euros, la misma cifra que la de La Victoria y algo menos que los 53.000 euros máximos invertidos por El Palleter.

Falla Plaza Rodrigo grande. / Daniel Tortajada

Esta última comisión sí ha visto reconocido su esfuerzo en la sección infantil, con los 'Inuits' a los que había dado forma Manolo Rubio con un presupuesto de 18.000 euros, algo menos que los 20.000 euros destinados por La Victòria que confiaba en su tercer triunfo consecutivo al apostar de nuevo en el artista Vicente Gomar.

Pese a esas esperanzas, este último trabajo ha sido el menos valorado por el jurado, que lo ha dejado en quinto lugar pues por detrás de El Palleter se han quedado, por este orden, Plaza Rodrigo, La Palmereta y La Marina.

Falla El Palleter infantil. / Daniel Tortajada

En monumentos grandes de la sección especial, no ha habido sorpresas y La Victoria se ha tenido que conformar con el quinto puesto, después de que su artista fallero les fallara a última hora, como adelantó Levante-EMV. En cuarto lugar ha quedado La Marina y en tercero, Eduardo Merello.

Una hora de adelanto

Los premios de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) se han entregado esta vez una hora antes de lo habitual pero han vuelto a concentrar a miles de falleros de los dos núcleos de Sagunt, Faura y Gilet.

Además de las Falleras Mayores de la FJFS, Ana Martínez y Noa Barea, y sus cortes de honor, la entrega ha estado presidida por las autoridades de Sagunt, Faura y Gilet.