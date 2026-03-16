Llega la visita más esperada a las Fallas de Sagunt
La delegación de Cecina, ciudad hermanada con Sagunt, disfruta de la primera 'mascletà' tras la recepción oficial en el ayuntamiento
La visita más esperada a las Fallas de Sagunt ya es una realidad. Una delegación de la ciudad italiana de Cecina, la localidad hermanada con la capital del Camp de Morvedre desde 1981, disfruta ya de las fiestas tras la recepción oficial que ha tenido lugar en el salón de plenos del ayuntamiento y ha presidido el alcalde, Darío Moreno.
A ella han acudido tanto los tres representantes del consistorio italiano que se han desplazado como los de La Targa, la fiesta de la ciudad italiana: Desde su presidenta, Bárbara Giorgi, al 'alfiere' y la 'madrina', junto a miembros de distintas 'riones'.
La bienvenida en el salón de plenos municipal ha contado con varios ediles y los máximos representantes de la Federació Junta Fallera de Sagunt (FJFS), las Falleras Mayores, Ana Martínez y Noa Barea, así como el presidente, Hugo Morte, y el vicepresidente Antonio Fresno.
Primera mascletà
Tras un acto donde se ha reafirmado la apuesta por continuar este hermanamiento, la comitiva ha podido disfrutar en la Glorieta de la primera mascletà de las Fallas 2026, a cargo de la Pirotécnica Mediterráneo.
Este tipo de visitas institucionales y de las entidades festivas siempre es habitual cuando las dos ciudades viven esas fechas, como se pudo comprobar este otoño en la localidad italiana.
Suscríbete para seguir leyendo
- A prisión por agredir sexualmente en Sagunt a las hijas menores de sus clientes y tener pornografía infantil
- Aterriza en Sagunt una constructora en la que se confía para 'dar un empujón' a la oferta de viviendas
- Arranca la reivindicada regeneración de las playas de Sagunt y Canet
- Más de 200 jóvenes diseccionan toda la costa de Sagunt
- Rescatado de una terraza en Sagunt al arder su vivienda desde el garaje
- Reactivan el proyecto de macroplanta fotovoltaica de 2,1 kilómetros cuadrados a la que ya se opuso Sagunt
- La megadraga que regenerará las playas de Morvedre llega al fin a Sagunt
- Dos esculturas de bronce evocarán a generaciones de maestros y aprendices del acero en el Port de Sagunt