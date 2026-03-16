Llega la visita más esperada a las Fallas de Sagunt

La visita más esperada a las Fallas de Sagunt ya es una realidad. Una delegación de la ciudad italiana de Cecina, la localidad hermanada con la capital del Camp de Morvedre desde 1981, disfruta ya de las fiestas tras la recepción oficial que ha tenido lugar en el salón de plenos del ayuntamiento y ha presidido el alcalde, Darío Moreno.

A ella han acudido tanto los tres representantes del consistorio italiano que se han desplazado como los de La Targa, la fiesta de la ciudad italiana: Desde su presidenta, Bárbara Giorgi, al 'alfiere' y la 'madrina', junto a miembros de distintas 'riones'.

La bienvenida en el salón de plenos municipal ha contado con varios ediles y los máximos representantes de la Federació Junta Fallera de Sagunt (FJFS), las Falleras Mayores, Ana Martínez y Noa Barea, así como el presidente, Hugo Morte, y el vicepresidente Antonio Fresno.

Primera mascletà

Tras un acto donde se ha reafirmado la apuesta por continuar este hermanamiento, la comitiva ha podido disfrutar en la Glorieta de la primera mascletà de las Fallas 2026, a cargo de la Pirotécnica Mediterráneo.

Este tipo de visitas institucionales y de las entidades festivas siempre es habitual cuando las dos ciudades viven esas fechas, como se pudo comprobar este otoño en la localidad italiana.