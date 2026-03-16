Reaniman a un hombre que había sufrido un infarto en Sagunt

Un hombre de 60 años que sufrió un infarto de miocardio en Sagunt pudo ser reanimado este domingo gracias al trabajo de agentes de la Policía Local, efectivos sanitarios y del Centro Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos ocurrieron sobre las 8.30 horas de este domingo en un domicilio del Port de Sagunt, desde donde se recibió el aviso de que un hombre estaba en parada cardiorrespiratoria en un domicilio en Sagunt.

Agentes locales se acercaron al lugar y vieron a dos mujeres en estado de gran nerviosismo, según han confirmado fuentes policiales a Levante-EMV. Por ello, activaron un desfibrilador externo con tal de reanimarle y luego prosiguieron con maniobras manuales.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), hasta el lugar se movilizó una unidad del SAMU y, mientras llegaba la ambulancia, desde el 112 "se dieron indicaciones a una persona para iniciar el masaje cardíaco".

Aún así, la intervención policial se vio tan decisiva que, a nivel interno, hasta se llegó a proponer para felicitación a los agentes que tomaron la iniciativa.

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Al llegar, el equipo médico del SAMU continuó reanimándole y logró estabilizarle. Posteriormente fue trasladado al Hospital Clínico de Valencia, donde ingresó con pronóstico reservado.