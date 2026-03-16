Visita fallera de récord a Faura y Gilet

Una visita fallera de récord. Esto es lo que tuvieron Faura y Gilet este domingo, con la llegada de casi 4.000 personas procedentes de las comisiones de los dos núcleos de Sagunt en unas localidades donde numerosos habitantes se echaron a las calles para disfrutar de ese ambiente alegre y colorido, lleno de música y de impactante indumentaria.

Si el año pasado este acto oficial ya reunió a casi 3.000 falleros y falleras, esta vez la cifra se amplió en cerca de un millar, según explicaba a Levante-EMV el presidente de la Federació Junta Fallera de Sagunt (FJFS), Hugo Morte. "La verdad es que en las dos localidades salió muchísima gente a las calles. Yo creo que se notó que era domingo y hubo muy bien ambiente", resaltaba tras una acogida donde no faltaron las autoridades municipales presididas por Consol Duran y Salva Costa, respectivamente.

Duran incluso sorprendió con un vistoso chaleco acorde con la indumentaria tradicional valenciana que fue muy bien recibido como todo un guiño a la fiesta, mientras Costa lució su traje de 'saragüell', como ya es habitual.

Mayor despliegue logístico

La mayor participación en las dos visitas obligó a ampliar el despliegue logístico y a hacer más recorridos a los 20 autobuses que se movilizaron, además de extremar la coordinación entre el equipo humano de 58 personas que integran la Federación, los chóferes y los máximos responsables de las comisiones.

El objetivo era reducir al máximo la hora de salida del último autobús de regreso desde Gilet para así evitar largas esperas; algo que el año anterior se había rebajado en dos horas. Esta vez, ese momento se produjo a las 22,04 horas y no a las 21,20 horas, como en 2025, aunque el presidente de la Federación no hacía una lectura negativa. "Teniendo en cuenta que se habían vestido esta vez mil personas más, lo que implica más viajes, era un reto gestionarlo y, afortunadamente, todo salió bien", decía.