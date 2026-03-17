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La actuación de un vecino evita la propagación de un incendio en Sagunt

El fuego registrado en la galería de un piso en Sagunt moviliza a los bomberos y la Policía Local

Policías y bomberos, tras recibir el aviso.

Policías y bomberos, tras recibir el aviso. / Levante-EMV

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

Un incendio registrado en la galería de un piso desató este lunes alarma en la Plaça Antiga Moreria de Sagunt.

El fuego se produjo, al parecer, en un calentador eléctrico poco antes de las 10 horas de la mañana y un vecino pudo sofocarlo parcialmente con ayuda de un extintor.

No obstante, bomberos del parque comarcal de Sagunt se desplazaron hasta el lugar "y terminaron de revisar y ventilar el humo tanto del piso como de la escalera", como han explicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.

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El suceso también movilizó a la Policía Local.

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