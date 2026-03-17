Un esguince no puede con el espíritu fallero del alcalde de Sagunt

Un esguince no ha podido con el espiritu fallero del alcalde de Sagunt, Darío Moreno. Pese a esta dolencia que él ha reconocido en sus redes sociales, ayer no se perdió el recorrido a pie por todas las fallas del núcleo histórico que realiza la Federación Junta Fallera de Sagunt tras la multitudinaria entrega de premios. Luego, por la noche, aún tuvo fuerzas para ir a visitar a comisiones de sección especial y felicitar a las ganadoras.

Ahora, a estas horas, sigue visitando a pie las fallas del Port de Sagunt junto a la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez, dentro de un recorrido que llega a los 12 kilómetros.