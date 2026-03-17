Falla El Romano de Sagunt: "Dentro del mal, nosotros, al menos, tenemos algo"

No quieren "crucificar" al artista caído, aunque desde la Falla El Romano de Sagunt reconocen ser otra "víctima" de Pepe Gómez, con taller en Canet d'en Berenguer, que tampoco ha cumplido el contrato firmado con esta comisión, que incluía ambos monumentos, tanto el grande como el infantil. "Algo tenemos -explica a Levante-EMV-, pero no es nada parecido a lo que reflejaba el boceto. Faltan muñecos, faltan acabados, no hay crítica... Está claro que no se corresponde con lo que hemos pagado".

Comisión de la falla El Romano de Sagunt. / Falla El Romano

Desde la junta añaden que, "dentro del mal, no nos ha dejado tan tirados como a otros, pero es una tristeza, especialmente para nuestros cuatro máximos representantes, que esperaban con mucha ilusión la entrega de los premios". De hecho, la comisión confiaba en estar en la lucha por el primer puesto en la sección tercera del monumento grande, con el que finalmente fue cuarto, mientras que en infantil competía en segunda, donde se quedó en quinta posición. Entre los dos, el presupuesto destinado sumaba 12.000 euros, según los datos oficiales de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS).

Confianza

Desde el Romano insisten en que "es una pena que confíemos en un artista local, con un buen currículum, y nos encontremos con esto", algo que "no podíamos saber" y de lo que se enteraron durante el traslado del monumento en la noche del día 13 al 14. Y es que, además de faltar ninots, "el corcho no está lijado y todas las piezas estaban llenas de polvo. Es evidente que el artista no ha cumplido, mientras nosotros hemos ido pagando puntualmente y solo queda el plazo de marzo".

Hace poco más de un mes, una amplia representación de la comisión acudió al taller de Canet para comprobar la evolución de sus monumentos y proceder a su bautizo, encuentro en el que el artista "nos fue señalando los muñecos que eran nuestros", mientras que la estructura principal no la mostró "ya que nos dijo que la tenía al fondo del taller", según insisten desde El Romano.

Monumento infantil de Gilet

Otra comisión afectada por los incumplimientos de Pepe Gómez es Gilet, que le había encargado el monumento infantil. Desde su junta admiten que "hemos tenido suerte, porque tenemos falla". En cualquier caso, no esconden que "faltan tres o cuatro ninots, pero el resto está completo".

La pintura y el acabado también presenta buen aspecto, aunque estas mismas fuentes reconocen que el nivel del monumento "no es como estamos acostumbrados", con este artista al que se relacionaron desde que cuenta con taller propio, hace tres ejercicios. Pese a "conformarnos" con el resultado final, desde la falla reconocen que "queremos tener una conversación con Pepe", porque el último pago todavía está pendiente.

Conversación cara a cara

La comisión de Sagunt no ha querido instalar carteles para explicar la situación, ya que consideran que "la gente sabe lo que ha pasado cuando ve la falla y creemos que es preferible hablarlo cara a cara con el artista, una vez que ha pasado lo que ha pasado", con la principal preocupación de que esta circunstancia no afecte a los cuatro máximos representantes de este ejercicio.

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Sin iluminación

Otro obstáculo para una celebración plena de estas fallas en El Romano tiene relación con la iluminación de la calle, un proyecto en el que la comisión del núcleo histórico obtuvo un enorme éxito el pasado año, al que este ejercicio no ha podido dar continuidad. "Hay que dar las gracias a algún vecino, al que todo le molesta", apuntan sobre las quejas por las luces que han obligado a aparcar esta iniciativa.