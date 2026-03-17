Fallas de Sagunt: "No sabemos la fórmula para ganar a Rodrigo"

La satisfacción era el sentimiento dominante entre las principales comisiones de la sección especial de la Federación Junta Fallera de Sagunt que se disputaban los primeros premios: La Plaza Rodrigo ('Conte contat, conte cremat') como vencedora en el monumento grande, seguida una vez más por el Palleter ('Vudu, l’origen de la maledicció'), un orden que se intercambió en la falla infantil.

Ambos presidentes reconocían su alegría minutos después de darse a conocer este resultado e incluso desde La Victòria, la gran damnificada de esta entrega de premios, se encajaron los premios con gran entereza.

Espectacular

En el bando ganador, Gabi Collado, uno de los cuatro presidentes con los que cuenta la comisión de Plaza Rodrigo, señalaba a preguntas de Levante-EMV que las sensaciones eran "espectaculares, porque competimos año tras año. Luego puedes quedar primero o quinto y hay que saber ganar y perder, como nos ha tocado este año", añadía.

Monumento grande de la falla Plaza Rodrigo. / Daniel Tortajada

A la hora de señalar las claves del éxito sostenido, el presidente apuntaba que "el próximo ejercicio vamos a cumplir 12 años con nuestro artista -Erik Martínez- que empezó con el monumento infantil. Se ha establecido una confianza en el trabajo que da resultados".

Igualdad

Sobre las diferencias que hicieron decantarse al jurado por la Plaza Rodrigo en lugar de El Palleter, en una pugna aparentemente muy igualada, Collado reconoce que "no suelo ver otras fallas, pero te puedo decir de la nuestra que es la mejor por el detalle, la composición, que se disfruta desde los cuatro laterales, porque es redonda...".

Desde la segunda posición, Álvaro Perales apunta que "yo creo que nuestro monumento era superior, por la composición y la pintura, pero no entendemos qué valora el jurado". De hecho, el presidente de El Palleter reconoce que "no sabemos la fórmula para ganar a Rodrigo, no lo conseguimos", aunque garantiza que "lo seguiremos intentando".

Infantil

La gran satisfacción llegó con el triunfo en la sección especial del monumento infantil con 'Inuits', en un ejercicio en el que "había mucha competencia", admite Perales, y la gran favorita para revalidar el título era La Victòria.

Desde esta comisión del Port de Sagunt, cuyo monumento grande se vio afectado por los incumplimientos del artista, de tal forma que se tuvo que conformar con la quinta posición, admiten la "decepción" fue con la infantil, que tenía el presupuesto más alto, venía de ganar de la mano del mismo artista, Vicente Gomar, pero también cayó hasta el quinto puesto.

'Germanor'

"Esperábamos más", admitía Sergio Carnicero, su presidente, quien añadía que "no han salido las fallas que esperábamos, pero me alegro mucho por los compañeros a quienes les ha ido mejor y, sobre todo, me quedo con la verdadera 'germanor' que nos han demostrado. Cuando se supo lo que nos había pasado con el artista, muchos se ofrecieron a ayudarnos a pintar o directamente con ninots".