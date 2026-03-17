Fallas de Sagunt: Primer premio en inclusión

La asociación cultural Falla Baladre ha dado un paso más en inclusión y su monumento infantil presenta este año una crítica traducida a una docena idiomas, pictogramas y braille. La falla, cuya temática está llena de fantasía, apuesta por la accesibilidad, en un firme compromiso con la diversidad cultural y la integración de todos los públicos, según destacan desde la comisión del Port de Sagunt.

Visita de cortesía a la Falla Gilet. / AC Falla Baladre

El protagonismo se lo llevan los duendes, las hadas y las mariposas, con una composición divertida y colorida, que invita a sumergirse en un mundo de imaginación, según señalan desde la Falla Baladre.

Doce idiomas

Más allá de su estética y su mensaje festivo, el monumento es pionero en la traducción a una docena de idiomas, incluidos los más utilizados en el barrio, con el objetivo de que todo el vecindario "comprenda y disfrute plenamente del contenido", explican.

La crítica también ha sido adaptada a pictogramas y sistema braille, permitiendo que personas con diversidad funcional, dificultades de lectura o discapacidad visual accedan a la explicación del monumento.

Espacio plural

Así, la Falla Baladre se ha querido poner en valor que "la fiesta es un espacio abierto y plural, donde todas las personas tienen cabida. Con esta iniciativa, la comisión infantil demuestra que la creatividad fallera puede ir de la mano de valores como la integración, la empatía y la convivencia".

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Ejemplo

Además de invitar al mundo fallero a acercarse a descubrir el monumento, desde la comisión del Port de Sagunt se posiciona como "una de las fallas infantiles más inclusiva de la provincia, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la tradición puede evolucionar para acercarse a toda la sociedad".