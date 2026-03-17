Nuevo acuerdo para la promoción cultural en Morvedre

La cultura del Camp de Morvedre seguirá recibiendo un impulso gracias a un acuerdo renovado recientemente. El presidente de la comisión delegada de la Fundación Bancaja en Sagunt, Alfonso Muñoz, y el director general de Saggas, Santiago Álvarez, han confirmado un año más su colaboración, de modo que la planta de regasificación apoyará, dentro de su política de responsabilidad social, la programación cultural que impulsa la primera entidad.

El convenio se concreta en la colaboración de Saggas para el desarrollo de proyectos expositivos en la Sala Glorieta, así como en la puesta en marcha de visitas comentadas y el apoyo a las iniciativas de mediación cultural y artística que permiten acercar el arte a colectivos como escolares y personas mayores del Camp de Morvedre.

El presidente de la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Sagunt, Alfonso Muñoz, ha agradecido el compromiso de Saggas, “que contribuye a ofrecer en nuestra comarca propuestas culturales que, a través del rigor y la calidad, ofrecen a los ciudadanos espacios de diálogo, reflexión y conocimiento, al tiempo que promueven la inclusión y visibilizan el poder del arte como llave de transformación social’’.

Por su parte, el director de Saggas, Santiago Álvarez, ha manifestado que “la renovación de este acuerdo con la Fundación Bancaja, una institución cultural de referencia, pone de manifiesto nuestro compromiso con Sagunto y el Camp de Morvedre y con el desarrollo de iniciativas que contribuyan a dinamizar la vida cultural de la comarca”.

Exposición

La colaboración entre ambas entidades permite ver actualmente en la Sala Glorieta la exposición Carrara, que reúne una treintena de piezas de los artistas valencianos Pasqual Gomes y Pilar Blat inspiradas en las formas, texturas y colores que surgen de los trabajos de extracción que se realizan en la cantera italiana.

El proyecto rinde homenaje al vínculo que ambos artistas mantienen con Carrara y a la relación que existe entre este enclave de la Toscana y la ciudad de Valencia, cuyos primeros pobladores en la época fundacional provenían de Carrara. El recorrido por la sala asoma al espectador a una reinterpretación de este material a través de imágenes que evocan los trabajos extracción y las texturas producidas por la concentración de minerales, para redescubrirlas desde una visión contemporánea en la que cada uno de los artistas aplica su propia técnica.